MAÇ SONU | Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 | Larin 85. dakikada attı! Beşiktaş Çeyrek Final yolunda!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlı takım, Ziraat Kupasının 5. turunda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek tur atladı. Çaykur Rizespor ise Eskişehirspor'u 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Şimdi de, 85. dakikada Cyle Larin'in attığı gol öne geçti! Bu gol ile birlikte Beşiktaş çeyrek final yoluna girdi!

CYLE LARİN KİMDİR?

Cyle Larin 17 Nisan 1995 tarihinde Brampton, Ontario'da dünyaya gelmiştir. Larin, Beşiktaş takımında forvet pozisyonunda görev yapan Jamaika asıllı Kanadalı futbolcudur. Profesyonel kariyerine Sigma FC kulübünde başladı. Daha sonra Orlando City takımında oynadı.

Ocak 2018'de Larin, Beşiktaş'la anlaşarak Türkiye'ye geldi. Beşiktaş ile antrenmanlara çıksa da bir süre Orlando City ile anlaşmazlık olduğu için lisansının çıkması zaman aldı. Sezonun sonlarına doğru kadroya girmeye başlayan Larin, 7 Nisan 2018'de Göztepe ile oynanan maçın son 7 dakikasında oyuna girerek ilk kez Beşiktaş forması giydi. Oyuna girdikten 3 dakika sonra da Beşiktaş için ilk golünü attı. Sezon sonunda Sivasspor ile oynanan maçta hat-trick yaparak sezonu kapattı.

26 Temmuz 2018'de B36 Tórshavn ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyerek ilk Avrupa maçına çıktı. Bu maçın rövanşında Beşiktaş maçı 6-0 kazanırken, Larin hat-trick yaptı. Böylece Demba Ba'dan sonra Beşiktaş formasıyla Avrupa'da hat-trick yapan ikinci futbolcu oldu. Ancak daha sonraki maçlarda istenilen performansı gösteremeyerek sezonu yedek kulübesinde geçirdi.