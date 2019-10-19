Berkay, Bursalıları coşturdu
BURSA'da sahneye çıkan şarkıcı Berkay, dinleyicilerini coşturdu.
BURSA'da sahneye çıkan şarkıcı Berkay, dinleyicilerini coşturdu.
Pop müzik şarkıcısı Berkay, dün gece Bursa'da sahne aldı. 'İnanırım' adlı şarkısıyla dinleyicilerini selamlayan şarkıcı, sahnedeki enerjisiyle dikkat çekti. 2 saat boyunca sahnede kalan Berkay, sevilen şarkılarının yanı sıra çeşitli müzik türlerinden parçaları da seslendirerek beğeni topladı. Kadın hayranları, Berkay'ın şarkılarıyla dans ederken, Bursalılar keyifli bir gece geçirdi.