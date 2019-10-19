Berkay, Bursalıları coşturdu

Berkay, Bursalıları coşturdu

BURSA'da sahneye çıkan şarkıcı Berkay, dinleyicilerini coşturdu.

19.10.2019 13:47
Berkay, Bursalıları coşturdu

BURSA'da sahneye çıkan şarkıcı Berkay, dinleyicilerini coşturdu.

Pop müzik şarkıcısı Berkay, dün gece Bursa'da sahne aldı. 'İnanırım' adlı şarkısıyla dinleyicilerini selamlayan şarkıcı, sahnedeki enerjisiyle dikkat çekti. 2 saat boyunca sahnede kalan Berkay, sevilen şarkılarının yanı sıra çeşitli müzik türlerinden parçaları da seslendirerek beğeni topladı. Kadın hayranları, Berkay'ın şarkılarıyla dans ederken, Bursalılar keyifli bir gece geçirdi.


Kaynak: DHA
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