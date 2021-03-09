Bellona Kayseri bugün gidiyor
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Bellona Kayseri bugün gidiyor

09.03.2021 08:55 | Son Güncelleme: 09.03.2021 08:59
Bellona Kayseri bugün gidiyor

Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı için bugün Kayseri'den ayrılacak.

Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı için bugün Kayseri'den ayrılacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol ligin 25.haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı Kırmızılılar bugün saat 15.50'de havayolu ile İstanbul'a giderek maç saatini beklemeye başlayacak.

Ligde son 4 maçını kazanarak çıkış yakalayan Sarı-Kırmızılılar kalan iki maçını da kazanarak sezonu iyi bir şekilde tamamlamak istiyor. 24 maçta 9 galibiyet ve 15 mağlubiyet alan Bellona Kayseri Basketbol 33 puanla 10.sırada yer alıyor. Beşiktaş maçı öncesi Bellona Kayseri'de eksik oyuncu bulunmuyor.

Yarın İstanbul Akatlar Spor Salonunda oynanacak olan Beşiktaş-Bellona Kayseri Basketbol karşılaşması saat 15.00'de başlayacak - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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