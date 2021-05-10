Bayramiç'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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Bayramiç'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Bayramiç'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Mehmet Çetiner idaresindeki 17 TR 395 plakalı çekici ve buna bağlı 17 TS 435 plakalı römorku bulunan kesilmiş ağaçların yüklendiği tır, Bayramiç ile Güzeltepe köyleri arasında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Çetiner, Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen tır ve römorku yapılan çalışmanın ardından yoldan kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama

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