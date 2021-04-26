Bayer Leverkusen, Türk asıllı futbolcu Emrehan Gedikli ile profesyonel sözleşme imzaladı
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Bayer Leverkusen, Türk asıllı futbolcu Emrehan Gedikli ile profesyonel sözleşme imzaladı

Bayer Leverkusen, Türk asıllı futbolcu Emrehan Gedikli ile profesyonel sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Spor

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen, Türk asıllı futbolcu Emrehan Gedikli ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen, Türk asıllı futbolcu Emrehan Gedikli ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 25 Nisan'da 18. yaş gününü kutlayan Emrehan Gedikli ile 2022'ye kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bayer Leverkusen'in altyapısında yetişen ve Almanya 18 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan genç futbolcu, bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maçta görev yaptı.

Bayer Leverkusen Sportif Direktörü Simon Rolfes, Emrehan Gedikli'nin potansiyelini kanıtladığını belirterek, "Şimdi kendisini yüksek düzeyde geliştirme şansı bulunuyor. Kabiliyeti ve hırsı var." ifadelerini kullandı.

Forvette görev yapan Emrehan Gedikli ise Bayer Leverkusen'e çok şey borçlu olduğunu belirterek, bunu performansıyla geri ödemek ve futbolda başarılı olmak istediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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