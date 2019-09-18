Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası

Salon: Kadir Has Hakemler: İsmail Binbir, Eyyüp Ayhan, Ali TecirliBellona Kayseri Basketbol: Perisa 13, Ceyda Kozluca 2, Ayşegül Günay Aladağ 3, Gamze Zeren 3, Ivankovic 8, Barbee 8, Gülse Uğur 5, Beril Albayrak 6, Fatma Dikmen 2, Gizem Sezer 10, Burkee 21Adana Basketbol: Nihan Dabakoğlu 8,...

18.09.2019 20:10
Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası

Salon: Kadir Has


Hakemler: İsmail Binbir, Eyyüp Ayhan, Ali Tecirli

Bellona Kayseri Basketbol: Perisa 13, Ceyda Kozluca 2, Ayşegül Günay Aladağ 3, Gamze Zeren 3, Ivankovic 8, Barbee 8, Gülse Uğur 5, Beril Albayrak 6, Fatma Dikmen 2, Gizem Sezer 10, Burkee 21

Adana Basketbol: Nihan Dabakoğlu 8, Sera Özelçi, Ivashchanka 5, Nuran Tutsak 10, Sevgi Tonguç 7, Melis Uçar, Prince 26, Dikeoulaku 9

1. Periyot: 17-17

Devre: 45-29

3. Periyot: 70-48

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Erciyes Kupası'nın ikinci gününde Bellona Kayseri Basketbol, Adana Basketbol'u 81-65 yendi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.