Başkan Yaşar: Her vatandaşımıza eşit davrandık

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Konağı'nda basın mensuplarıyla biraraya geldi. Yaşar'a beraberinde CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, başkan yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu ve Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Kayhan Yüregir eşlik etti.

YENİ DÖNEM İÇİN YEŞİL IŞIK YAKTI

Yenimahalle için 9 yıldır gece gündüz demeden çalıştıklarını ve aynı şevk ve azimle çalışmaya devam etmek istediklerini belirten Yaşar, 'Yenimahalle için hala yapacaklarımız var. Birlikteliğimiz daim olsun Yenimahalle. Göreve geldiğimiz günden beri birlikte örnek projelere imza attık. Bizler vatandaşlara hizmet etmek için buradayız. Hep birlikte modern ve herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle'yi yaratmak için uğraş verdik. Birlikte el ele vererek başaramayacağımız hiçbir iş yok. Bizim yolumuz bir, aynı yolda başarıyla yürüyoruz. Partim beni tekrar aday gösterirse bir dönem daha Yenimahalle'ye hizmete hazırım. Benim sevdam cumhuriyettir, benim sevdam Yenimahalle'dir' dedi. Başkan Yaşar bu sözleri ile yeni dönem için de yeşil ışık yaktı.

BAŞARI DOLU 9 YILINI ANLATTI

'Toplantıya göreve geldiği 2009 yılından bu yana Yenimahalle'ye yaptığı yatırımlardan bahseden Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"9 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Halka hizmet ediyorum. İki şeye çok önem verdik. Birincisi ayrıştırmadık, dinine, diline, ırkına, mezhebine bakmadık, 'bana oy verdi, vermedi' demedik, her vatandaşımıza eşit davrandık, her mahallemize eşit hizmet götürmeye gayret ettik. İkincisi ise belediyemizin parasını, vergilerinizi verimli kullandık. Şuan Yenimahalle, Ankara'nın gözde ilçelerinden biri haline geldi. Yenimahalle'yi otel konumundan çıkardık. Bu sadece benim değil hepimizin başarısı. Kültür Merkezlerimizden spor tesislerimize, havuzlarımızdan kurs merkezilerimize, konukevimizden modern pazarlarımıza kadar her şey bizim gururumuz. Birlikte ortaya çıkardığımız eserlerimiz. Bugün Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Ankara'nın en donanımlı merkezi. Batıkent Meydan AVM vatandaşlarımız için hem alışveriş yapabilecekleri hem de kafeleriyle arkadaşlarıyla, aileleriyle vakit geçirebilecekleri bir yapı. Onun dışında saymakla bitiremeyeceğimiz dev yatırımlarımız var. Örneğin kanser hastaları ve yakınlarını ağırladığımız Zübeyde Hanım Konukevi bugün toplamda 88 bin 821 kişiyi ağırladı.?

'ANKARA'NIN BELEDİYE BAŞKANI HERKESİ KUCAKLAMALI'

Gazetecilerin, "Ankara Büyükşehir Başkanı nasıl olmalı tarif eder misiniz?" sorusuna Yaşar, 'Yerel seçimlere 1 yıl gibi bir süre var. Hem uzun hem kısa bir süre. Ancak halkın iradesi nasıl yansırsa yansısın. Büyükşehir belediye başkanı herkesi kucaklamalı, herkesin başkanı olmalı. Kendi partisinden olsun olmasın halk iradesine saygılı, demokrasiyi içselleştirmiş olmalı. Bütün belediye başkanları ile diyalog kurup ilçelerine yaptıkları çalışmalarda destek olmalı. Ankara'yı tanımalı, sorunlarını, eksiklerini bilmeli. Ben 9 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum, büyükşehir belediye başkanı bir kez bizimle oturup 'ne yapalım Yenimahalle için' demedi. Bizi toplamadı? şeklinde cevap verdi.

'ADAYIMIZ KİM OLURSA OLSUN ANKARA İÇİN HAYIRLI OLSUN' Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için adının geçtiğinin hatırlatılması üzerine de Yaşar, 'Ben hiçbir göreve kendim talip olmadım. Bulunduğum yerde görevimi en iyi şekilde yapmayı amaçladım. Bunu da büyük ölçüde başardığımızı sokakta görüyorum. 2009 seçimlerinde de 2014 seçimlerinde de partim bana 'görev senin, çalış' dedi, çalıştım. Ben Yenimahalle sevdalısıyım. 54 yıl Yenimahalle'de yaşadım. Her sokağını, caddesini bilirim. Her sokağında beni buyur edecek bir tanıdığım vardır. Adayımız kim olursa olsun Ankara için hayırlı olsun, Ankara güzel olsun? diye konuştu.