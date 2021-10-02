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Başkan Soyer, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için Macaristan'a gidiyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Soyer, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için Macaristan'a gidiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin (YBYK) Fransa Strazburg'da yapılacak Genel Kurul toplantısı öncesinde 4-5 Ekim 2021 tarihlerinde Macaristan'ın Vişegrad şehrindeki Büro Toplantısı'na katılacak.

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin (YBYK) Fransa Strazburg'da yapılacak Genel Kurul toplantısı öncesinde 4-5 Ekim 2021 tarihlerinde Macaristan'ın Vişegrad şehrindeki Büro Toplantısı'na katılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin (YBYK) 26-28 Ekim 2021 tarihleri arasında Fransa'nın Strazburg kentinde yapılacak Genel Kurul toplantısı öncesi 4-5 Ekim 2021'de Macaristan'ın Vişegrad şehrindeki Büro Toplantısı'na katılacak.

Toplantıda Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin (YBYK) Avrupa Konseyi içindeki konumu, demokratik standartların gelişimindeki rolü, Kongre'nin geleceğine ilişkin görüş alışverişleriyle beraber bütçe değerlendirmesi yapılacak.

Başkan Soyer, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) Bölgeler Meclisi Başkan Yardımcısı ve Kongre'nin Türkiye'den tek Encümen Üyesi.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK)

Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK), Avrupa Konseyi'nin yerel ve bölgesel politikalarını belirlemekle yükümlü organı niteliğini taşıyor. 47 üye devletten 150 binin üzerinde yerel yönetimi temsil eden Kongre, yerel ve bölgesel yönetimlerle ilgili politikaların çerçevesini belirleyen sözleşmeler hazırlayarak bunların uygulanmasını sağlıyor. Kıtadaki yerel ve bölgesel yönetimin seçilmiş temsilcilerinin sorunlarını tartıştıkları, deneyimlerini paylaştıkları ve görüşlerini hükümetlere ifade edebildikleri bir forum ortamı sağlayan Kongre, başta diğer Avrupalı kurumlar olmak üzere ulusal ve uluslararası organizasyonlarla yakın işbirliği içinde.

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