Duvar pilatesi nedir? Duvar pilatesi kilo verdirir mi?

Pilates, nefes kontrolü, akıcı hareketler ve doğru postür üzerine odaklanır ve genellikle minder, top ve direnç ekipmanları kullanılarak yapılır. Bu egzersizlerin düzenli olarak uygulanması, vücutta güçlenme, esneklik kazanma ve genel fiziksel sağlık ve zindelik seviyesini artırma gibi faydalar sağlar. Son zamanlarda oldukça popülerleşen duvar pilatesi sağlıklı mı? Duvar pilatesi kaç gün yapılır? İşte cevabı…

DUVAR PİLATESİ NEDİR?

Duvar pilatesi, geleneksel pilates hareketlerine bir duvarın desteğini ekleyerek yapılan bir egzersiz türüdür. Bu yöntem, özellikle pilatese yeni başlayanlar için idealdir çünkü duvar, dengenizi korumanıza ve doğru formu sürdürmenize yardımcı olur. Duvar pilatesi başlangıç seviyesinden itibaren herkese uygun bir aktivitedir.

Bu egzersiz, yalnızca bir mat ve yakındaki bir duvar kullanılarak gerçekleştirilir. Geleneksel pilatesin bu varyasyonunda, yerçekimine karşı direnç eklemek için duvarı ve vücut ağırlığınızı kullanarak squat, plank gibi egzersizleri yapmak için bir duvara bastırılır. Ayaklarınızla, kollarınızla, sırtınızla veya yanlarınızla duvara dayanarak çalışabilirsiniz. Haftada en az iki en fazla üç gün yapmak yeterlidir.

DUVAR PİLATESİNİN AVANTAJLARI NELER?

Duvar pilatesinin avantajları şunlardır:

Kolay Erişim: Bu antrenmanı herhangi bir özel pilates ekipmanına ihtiyaç duymadan, bir matı olan herkes yapabilir. Spor salonuna gitmeyi tercih etmiyorsanız veya seyahat ederken ve evden uzaktayken pratik yapmanızı da kolaylaştırır.

Zihin-Beden Bağlantısı: Duvar pilatesi, kinesteziyi (vücudunuzun nerede olduğunu ve uzayda nasıl hareket ettiğini hissetme yeteneği) geliştirerek harika bir zihin-beden bağlantısı oluşturur.

Güç ve Koordinasyon: Duvar pilatesi, koordinasyon ve güç üzerindeki etkisi nedeniyle birçok sporcu tarafından tercih edilir. Sizi daha güçlü yapar ve doğru, dengeli hareketler yapabilmenizi sağlar.

Sağlık Faydaları: Kemik yoğunluğunu artırır, omurgayı esnetir ve çekirdek kaslarını güçlendirir. Hamile kadınlar da bu egzersizden yararlanabilirler.

Eğer duvar pilatesine başlamayı düşünüyorsanız, bir mat ve bir duvarın yanı sıra doğru form ve kontrollü hareketlerle başlamak önemlidir. Uzman bir pilates eğitmeni ile çalışmak da faydalı olabilir.

DUVAR PİLATESİ KİLO VERDİRİR Mİ?

Duvar pilatesi, vücut esnekliğini ve gücünü artırmaya yardımcı olan bir egzersiz şeklidir. Duvar pilatesi, özellikle postür düzeltme, kas kuvveti geliştirme ve denge sağlama konularında etkilidir. Ancak, doğrudan kilo kaybı üzerindeki etkisi sınırlı olabilir.

Kilo vermek, genellikle kalori alımını azaltmak ve kalori harcamak için egzersiz yapmakla ilgilidir. Duvar pilatesi, kasları güçlendirirken ve vücut esnekliğini artırırken kalori yakımını artırabilir, ancak diğer aerobik egzersizlere kıyasla daha az kalori yakar.

Eğer kilo vermek istiyorsanız, duvar pilatesini düzenli bir egzersiz programının bir parçası olarak düşünebilirsiniz, ancak yalnızca kilo verme hedefinize ulaşmak için yeterli olmayabilir. Dengeli bir beslenme planı ve kapsamlı bir egzersiz rejimi genellikle daha etkili bir kilo kaybı sağlar.