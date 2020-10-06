Başkan Kılıç: "Bafra'mızı hak ettiği en iyi konuma getirebilme çabasındayız"
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Başkan Kılıç: "Bafra'mızı hak ettiği en iyi konuma getirebilme çabasındayız"

06.10.2020 15:40 | Son Güncelleme: 06.10.2020 15:49
Başkan Kılıç:

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç esnaf ve sanatkarlara ziyaretlerinde bulunarak, belediye çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor, aynı zamanda talep ve düşüncelerini dinliyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç esnaf ve sanatkarlara ziyaretlerinde bulunarak, belediye çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor, aynı zamanda talep ve düşüncelerini dinliyor.

Esnaf ve sanatkarları iş yerlerinde ziyaret ederek "hayırlı işler" dileklerinde bulunan Başkan Kılıç, yapılan hizmetler ve projeler ile ilgili fikir alışverişleri gerçekleştiriyor. Yapılan ziyaretlerin amacının esnafla ve halkla istişare etmek olduğunu ifade eden Başkanı Kılıç, "Bafra'mızı hak ettiği en iyi konuma getirebilme çabasındayız. Biz bir ve beraberiz. Bu noktada ilçemizde hayatlarını idame ettiren her yaşta ve her meslek grubunda tüm kesimlerle istişare odaklı hareket etmeye gayret gösteriyoruz. Esnaflarımız ve sanatkarlarımız bu halkanın kıymetli bir parçası. Bafralılara daha modern ve yaşanabilir bir kent oluşturma adına yürütülen çalışmalarda esnaflar ve sanatkarlarımızın memnuniyetleri çok önemli. Tüm yatırımlarımızı geleceğin Bafra'sını oluşturmak hedefi doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Tüm dinamikleriyle halkımızla el ele, gönül gönüle olmak bizlere yüksek motivasyon ve çalışma azmi veriyor" dedi. - SAMSUN

Başkan Kılıç: 'Bafra'mızı hak ettiği en iyi konuma getirebilme çabasındayız'
Başkan Kılıç: 'Bafra'mızı hak ettiği en iyi konuma getirebilme çabasındayız'
Başkan Kılıç: 'Bafra'mızı hak ettiği en iyi konuma getirebilme çabasındayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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