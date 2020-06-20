Başkan Gürün'den "Babalar Günü" mesajı
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Başkan Gürün'den "Babalar Günü" mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Gürün'den
20.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:18

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürün, mesajında, ailenin temel direği, çocukların ilk kahramanı babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Her yıl haziran aylının üçüncü haftasının Babalar Günü olarak kutlandığını hatırlatan Gürün, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler için güvenin ve gücün simgesi babalarımıza hediyeler alıyor, onları bu özel günde mutlu etmeye çalışıyoruz. Başımızın tacı anne, babalarımızı sadece yılın belirli günleri değil her günü hatırlamalı ve saymalıyız. Toplumsal yapının temeli ailelerde gücün, otoritenin, saygının simgesi, evlatların da ilk kahramanları, ilk oyun arkadaşları babalardır. Babalar evlatlarına annelerimiz kadar sevgilerini göstermeseler de söylemeseler de aslında her şeyi evlatları için yaparlar. Ailesinin daha mutlu, daha rahat yaşaması için gece gündüz çalışan, bütün fedakar babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyor, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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