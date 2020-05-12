Başkan Böcek'ten hemşirelere çiçekli kutlama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Böcek'ten hemşirelere çiçekli kutlama

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kamu hastanelerinde görev yapan yaklaşık 6 bin hemşireye çiçek hediye ederek, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nü kutladı.

Başkan Böcek'ten hemşirelere çiçekli kutlama
12.05.2020 17:35 | Son Güncelleme: 12.05.2020 17:35

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kamu hastanelerinde görev yapan yaklaşık 6 bin hemşireye çiçek hediye ederek, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nü kutladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs salgını döneminde gece gündüz hayatlarını ortaya koyarak mesai harcayan hemşirelerin, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nü çiçekle kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla, salgın döneminde zor günler geçiren çiçek üreticisinden alınan binlerce saksı çiçeği, Büyükşehir görevlileri tarafından hastanelerdeki hemşirelere takdim edildi.

Eğitim Araştırma Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ve Kepez Devlet Hastanesinde görev yapan yaklaşık 6 bin hemşireye begonya ve petunya türlerinde saksı çiçekleri hediye edildi. Başkan Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi'nde görevli hemşireleri de unutmadı. Başkan Böcek, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndaki hemşirelere de çiçek göndererek, Hemşireler Günü'nü kutladı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşire Hizmetleri Müdürü Ferda Ülker, "27 yıllık hemşireyim. Salgın sürecinde çok fazla şey öğrendik. Bazı değerlerin kıymetini daha iyi anladık. Bizler tüm sağlık çalışanları olarak hep yoğun tempoda çalışan insanlarız. Bu süreçte birbirimize daha fazla destek olmaya maneviyatımızın daha fazla arttığına bilimsel anlamda görevlerimizi çok daha layıkıyla yapmaya çalıştık. Antalya halkı bize çok güzel destek verdi. Ben hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Sağolsunlar. Çiçeklerden dolayı da çok teşekkür ederiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Haber
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor Haber
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu
Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu
West Bromwich Premier Lig'e çıkarsa, Bilic Vedat Muriqi'i 20 milyon euroya transfer edecek
West Bromwich Premier Lig'e çıkarsa, Bilic Vedat Muriqi'i 20 milyon euroya transfer edecek
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Erdoğan'dan darbe iddialarıyla ilgili CHP'ye sert tepki: Faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız
Erdoğan'dan darbe iddialarıyla ilgili CHP'ye sert tepki: Faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki
Uzman isim uyardı: Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak
Uzman isim uyardı: Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, ekstra ücret aldıkları iddialarını yalanladı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, ekstra ücret aldıkları iddialarını yalanladı
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Deniz Gezmiş Donald Trump Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Hazal Kaya Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Can Bartu Fatih Terim Loris Karius Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Daha Fazla Mayıs Çocuk 19 Mayıs Beşiktaş
Şu an buradasınız: Başkan Böcek'ten hemşirelere çiçekli kutlama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 17:47:43. #1.15#
title