Başkan Acar, Market Açılış Gerçekleştirdi

Afyonkarahisar Dinar Belediye başkanı Saffet Acar, bir market zincirinin ilçede açtığı şubesinin açılış törenine katıldı.



Market belediye kültür merkezinin karşısında açıldı. Esnaf ve vatandaşların katıldığı açılış programında konuşan Başkan Acar, ilçeye güzel bir ticarethane daha kazandırıldığı kaydederek, "Tabi her yapılan her açılan ticarethane Dinarımız için yöremiz için büyük bir ekonomidir, ekonomiye bir katkıdır, ticarete bir ivme kazandırmaktır. Ben bu mağazaları açan değerli kardeşlerimizi kutluyorum Dinarımıza hayırlı uğurlu olur diyorum. Avrupai şekilde dizayn edilmiş son derece nezih bir ticarethane bir alışveriş merkezi, ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Konuşmaların ardından okunan dua sonrası iş yerinin kurdelesi kesilerek açılışı yapıldı. - AFYONKARAHİSAR