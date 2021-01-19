Son dakika haberi | Başiskele Belediyesi 74 Hizmet Aracı Teslim Töreni

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şehri daha iyi yere taşımaya, halkın refah ve huzurunu sağlamaya gayret ettiklerini belirtti.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şehri daha iyi yere taşımaya, halkın refah ve huzurunu sağlamaya gayret ettiklerini belirtti.

Yavuz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Başiskele Belediyesi 74 Hizmet Aracı Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde hayali kurulan birçok gelişme ve yeniliğin hayata geçirildiğini söyledi.

Kocaeli'nin özellikle 18 yılda gücüne güç kattığını, Türkiye'yi dünyayla rekabet eden bir ülke haline getirdiğini vurgulayan Yavuz, özellikle teknolojik altyapısı, yetişmiş insan gücü ve güçlü sanayisiyle büyük katkı sağladığını kaydetti.

Yavuz, kentteki kurum ve kuruluşların hizmetlerini tam uyum içerisinde yapmaya gayret ettiğini anlatarak "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımızın emir ve talimatlarıyla bu şehri daha iyi yere taşımaya, halkımızın refah ve huzurunu sağlamaya gayret ediyoruz." dedi.

Başiskele Belediyesinin teslim alınan araçlarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde çok daha güzel hizmetler vereceğine inandığını dile getiren Yavuz, üretimin yanında sosyal projelere de önem veren Ford Otosan'ı tebrik etti.

"Kocaeli aynı zamanda bilişim ve teknolojinin de başkenti olacak"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da bugünü kendilerine yaşatan, ürettiği kente değer katan Ford Otosan'a teşekkür etti.

Üreten firmaların şehrin istihdamına, ekonomisine ve sosyal yaşamına katkısının son derece kıymetli olduğunu ifade eden Büyükakın, sanayicilerin önünü açmak, yatırım ve istihdam imkanlarını geliştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Büyükakın, "Kocaeli sadece 'sanayinin başkenti' olmakla kalmayacak, aynı zamanda bilişim ve teknolojinin de başkenti olacak. Sayın Bakanımızı sık sık Kocaeli'de görmekten gurur duyuyoruz. Bilişim Vadisi, bu kentin geleceğine dair önemli ipuçlarından birini veriyor. Kocaeli güçlü sanayi kenti ama Kocaeli'nin geleceğinde bilişim ve teknoloji var." ifadelerini kullandı.

Kentte yapılan proje ve yatırımlara ilişkin bilgi veren Tahir Büyükakın, daha güçlü Türkiye için el birliğiyle çalışacaklarını vurguladı.

"Eskiyen araçlarımız satılarak tasarruf oluşturulacak"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ise son yıllarda Türkiye'ye yapılan en önemli yatırımlardan birinin Başiskele'ye kazandırılmasının ortak gayretin eseri olduğunu dile getirdi.

Belediyeye hibe ettiği araçlar, oluşturduğu istihdam imkanları, insanlık için daha iyi teknoloji geliştirme gayretiyle Ford Otosan'ın duyarlı marka olduğunu bir kez daha gösterdiğini aktaran Özlü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Duyarlı bir markanın Başiskele'de olması, paradan, ekonomiden daha büyük zenginlik. 71'i Ford Otosan tarafından, 3'ü kendi imkanlarımızla belediyeye kazandırdığımız kamyon, kamyonet, minivan, minibüs, pick-up, panelvan ve arazözlerle belediyemizin hizmet kalitesi gelişecek. Bütün araçlar belediyemize ait olacak. Eskiyen araçlarımız satılarak tasarruf oluşturulacak. Belediyemizde hiç kiralık araç kalmayacak. En az 10 yıllık araç ihtiyacımızı karşılarken hem de hizmet filomuzu yenilemiş olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay