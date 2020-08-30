Barış ve sevgi Beylikdüzü'nde 7'nci kez buluşuyor
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Barış ve sevgi Beylikdüzü'nde 7'nci kez buluşuyor

Beylikdüzü'nde bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Barış ve Sevgi Buluşmaları" açılışına özel sembolik kortej yürüyüşü ve Suavi konseriyle başladı.

Barış ve sevgi Beylikdüzü'nde 7'nci kez buluşuyor
30.08.2020 22:00 | Son Güncelleme: 30.08.2020 23:29

Beylikdüzü'nde bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Barış ve Sevgi Buluşmaları" açılışına özel sembolik kortej yürüyüşü ve Suavi konseriyle başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl kortej yürüyüşü, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve belediye protokolünün katılımıyla sembolik olarak yapıldı. 7'nci Barış ve Sevgi Buluşmaları açılışına özel sembolik kortej yürüyüşünün ardından, festivalin ilk gününde müzisyen Suavi, İstanbullulara unutulmaz bir gece yaşattı. '6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde gerçekleşen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Pandemi dolayısıyla alana yerleştirilen sandalyelerde sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği görüldü. Girişte, ateş ölçümü yapılarak vatandaşlara dezenfektan ikram edildi. 30 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliklerle vatandaşlar hem temiz havanın tadını çıkaracak hem de müzik keyfi ile doyasıya eğlenecek.

"Sevgi ve barışı yaymayı hedefliyoruz"

Sevgi ve barışın yayılmasını istediğini söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "30 Ağustos bizim için çok önemli bir tarih. Biz her yıl sevgi ve barış buluşmalarını 30 Ağustos'ta başlatıyorduk. 9 Eylül'de bitiriyorduk. Ancak bu yıl pandemi koşullarından dolayı erken bitireceğiz. Daha önceden daha fazla etkinlik yer alıyordu. Bu yıl tek bir konser yapıyoruz ama çardak altı sohbetlerimizle sosyal mesafeye uyarak bir etkinlik düzenleyeceğiz. Biz 30 Ağustos'un bu ülke için ne anlam ifade ettiğini biliyoruz. Sevgi ve barışı yaymayı hedefliyoruz. Muharrem ayının içerisindeyiz. Bu ayda da barış ve sevgiyi vurguluyoruz" dedi.

"Belki sosyal mesafemiz var ama sevgiye mesafemiz yok"

20 yıldır Beylikdüzü'nde yaşadığını söyleyen Leyla Kazan, "Beylikdüzü farkını ortaya koydu. Bayramları kutlamanın ayrıcalığını her sene yaşıyoruz. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Daha özgür daha sağlıklı bayramlarda buluşmayı ümit ediyorum. Girişte dezenfektan veriliyor. Sandalyeler sosyal mesafeye uygun. Belki sosyal mesafemiz var ama sevgiye mesafemiz yok. Sevgi en büyük ilaçtır" dedi.

"Ortam çok güzel herkes çok neşeli"

Sosyal mesafe kurallarına uyularak kutlamaların yapıldığını söyleyen bir vatandaş ise, "Pandemide olsa bizler kutlamalarımızdan vazgeçmiyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uyularak kutlamalar devam ediyor. Beylikdüzü Belediyesi bizi bundan esirgemedi. Ortam çok güzel herkes çok neşeli. Suavi beyin şarkılarını söylemesini bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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