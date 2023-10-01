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Türk ve Hollandalı iş adamları Taşkent'te işbirliği görüşmeleri yaptı

Hollanda ve Özbekistan'da ticaret yapan Türk iş adamları, Taşkent'te bir araya gelerek işbirliği konularını görüştü. Görüşmede, yapılması düşünülen yatırımlar ve işbirliği imkanları ele alındı.