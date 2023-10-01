Türk ve Hollandalı iş adamları Taşkent'te işbirliği görüşmeleri yaptı
Hollanda ve Özbekistan'da ticaret yapan Türk iş adamları, Taşkent'te bir araya gelerek işbirliği konularını görüştü. Görüşmede, yapılması düşünülen yatırımlar ve işbirliği imkanları ele alındı.
Hollanda ve Özbekistan'da ticaret yapan Türk iş adamları başkent Taşkent'te bir araya gelerek, işbirliği konularını görüştü.
Hollanda Türk İşadamları Derneği (HOTİAD) Başkanı Hikmet Gürcüoğlu ve beraberindeki heyet, ticari görüşmeler için bulundukları Özbekistan'da, Özbek-Türk İşadamları Derneği (UTİD) üyeleriyle buluştu.
Heyetler arası görüşmede, ülkeye yapılması düşünülen yatırımlar hakkında istişareler gerçekleştirildi ve taraflar arasındaki işbirliği imkanlarını ele aldı.
Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Suavi Önal ve İletişim Müşaviri Hamdi Turşucu'nun da yer aldığı toplantıda konuşan Hikmet Gürcüoğlu, HOTİAD üyelerinin Hollanda'daki çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Gürcüoğlu, gurbetçilerin 60 yıl önce Hollanda'ya göç ettiklerini ve zaman içerisinde her alanda ciddi başarılar elde ettiklerini vurguladı.
UTİD Başkan Yardımcısı İhsan Kurt da Özbekistan'daki Türk işadamlarının faaliyetleri hakkında bilgi verirken, Özbekistan'da yabancı yatırımcılar için sunulan imkanlardan söz etti.
Kurt, üyelerinin, Hollanda'da çalışmalarını sürdüren Türk iş insanlarıyla işbirliği yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.