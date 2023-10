Seferihisar'da 'Komünist Osman' belgeseli izlendi

Emek, demokrasi ve barış mücadelesinin simge isimlerinden eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven'in anlatıldığı "Komünist Osman" belgeseli, Seferihisarlılar tarafından beğeni ile izlendi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Sizin bıraktığınız yoldan ilerliyoruz. Bu meşaleyi hiç söndürtmeyeceğiz" dedi.

Osman Özgüven ve eşi Ayşe Özgüven'in onur konuğu olarak katıldığı gösterime, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in yanı sıra usta gazeteciler Haluk Şahin ve Cengiz Erdinç başta olmak üzere İzmir Basın Kampı'na katılan gazeteciler ile Seferihisarlılar katıldı. Gösterim sonrası konuşan belgeselin yönetmeni gazeteci-yazar Gökmen Ulu, "Osman Özgüven ve yoldaşları bizlere bu hikayede bir kişinin yerel, genel, evrensel ekseninde ne çok şeyi değiştirebileceğini gösterdi. Bizlerde bu bağlamda Osman Özgüven'i fikirdaşlarıyla, onurdaşlarıyla birlikte anlatmayı bir görev saydık. İstiyoruz ki, yurdumuzun dört bir yanında her ilde, her ilçede, her kasabada, her köyde bir Osman olsun" diye konuştu.

"BIRAKTIĞINIZ YOLDAN İLERLİYORUZ"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de "Öncelikle belgeselin yönetmeni Gökmen Ulu'ya ve yapımcısı Oben Ulu'ya çok teşekkür ederim. Bir Osman Özgüven ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Osman Özgüven Türkiye'ye halkçı belediyeciliği öğreten ilk belediye başkanıdır. Bizde bu yolda, kendisini örnek alarak ilerliyoruz. Sosyal belediyecilik ve Yunanistan ile dostluk ilişkilerinde onun yolundan gidiyoruz. Karşımızda ki Yunan adası Samos komşumuz Sakız adası ile ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Belgeselde de gösterildiği gibi RES'lerle, madenlerle, balık çiftlikleriyle, bu bölgeye karşı yapılabilecek bütün kötülüklerle mücadele ediyoruz. Sizin bıraktığınız yoldan ilerliyoruz. Bize açtığınız bu yol içinde size çok teşekkür ediyoruz. Bu meşaleyi hiç söndürtmeyeceğiz" dedi.

Gösterim sonunda alkışlar eşliğinde söz alan Osman Özgüven, Seferihisarlılara teşekkür etti.

"KOMÜNİST OSMAN" BELGESELİ

Yönetmen koltuğunda Gökmen Ulu'nun yer aldığı, yapımcılığını ise Ajans Bakırçay'ın üslendiği "Komünist Osman" belgeselinin anlatıcıları arasında siyasetçiler, hukukçular, çevreciler, işçiler ve yurttaşların yanı sıra ünlü sanatçılar Zülfü Livaneli, Genco Erkal, Rutkay Aziz, Suavi, Cahit Berkay, Orhan Aydın da yer alıyor.