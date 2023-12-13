İzmir futbolu için el ele proje

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), kentteki futbol kulüpleri için örnek bir güç birliği sağladı. Futbol kulüplerinin kentin marka değerine, tanınırlığına ve ekonomisine katkısını artırmak, ölçümlemek ve bu konuda projeler geliştirmek hedefiyle iki kurum arasında protokol imzalandı. 3 yıl sürecek iş birliği kapsamında, Türkiye'ye örnek olacak projeler geliştirmek için çalışmalar yapılacak.

İzmir Ekonomi Üniversitesi ile kentteki profesyonel futbol kulüplerinin çatı kuruluşu İZVAK arasındaki protokol imza töreni, İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) ev sahipliğinde gerçekleşti. Protokol, İEÜ adına Rektör Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ile İZVAK adına Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten ile Başkan Vekili ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya tarafından imzalandı. Törene iki kurumun yöneticileri katıldı.

EKONOMİ VE MARKA DEĞERİ ANALİZ EDİLECEK

Türkiye'ye örnek olacak iş birliği kapsamında ilk olarak İzmir'den Süper Lig'de en az bir takımın olmasının kente kazandıracağı tüm ekonomik ve marka değerleri analiz edilerek sayısal veri haline getirilecek. İEÜ'deki öğrenciler, sporla ilgili araştırma projeleri ya da doktora tezi hazırlamak istediğinde, İZVAK'ın arşivinden ve kurumsal kimliğinden yararlanabilecek. İzmir Ekonomi Üniversitesi de İZVAK'ın hayata geçirmeyi hedeflediği projelerde fiziksel ve akademik destek sağlayacak.

İZVAK tarafından düzenlenecek söyleşi ve panel tarzındaki etkinliklere, İEÜ'lü öğretim üyeleri de katılım gösterecek. İEÜ ve İZVAK, İzmir özelinde sporun tüm branşlarında gelişim sağlanması ve kulüplerin nelere ihtiyaç duyduğu konusunda da ortak projeler geliştirecek. Taraftarlar arasındaki diyaloğun artırılması, İzmir'den Türkiye'ye model olacak örnek bir projenin oluşması için İEÜ ve İZVAK güç birliği içinde çalışacak.

YUSUF HAKAN ABACIOĞLU: ÜNİVERSİTE OLARAK GÖREVİMİZ

Protokol imza töreninde konuşan İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, İzmir'in sporda Türkiye'nin önde gelen kentlerinden biri olduğunu söyleyerek, "İzmir'de sporun tüm branşlarına katkı sağlamak bu kentten beslenen bir üniversite olarak bizim görevimiz. Spor, kent ekonomisinin gelişmesi, toplumun farklı kesimleri arasında iletişimin artması ve İzmir'imizin tanınırlığın üst seviyeye ulaşması açısından çok önemli bir unsur. Spora destek vermek demek, İzmir'e katkıda bulunmak demek. Spor kulüplerimizin İzmir'in marka değerine olan katkısı hep konuşulur. Biz, imzaladığımız protokolle bilimsel olarak bunu tespit etmiş olacağız. Elde edilecek veriler, önümüzdeki dönemde kentimiz genelinde yapılacak yeni projelere de ışık tutacak. İZVAK ile sağladığımız güç birliği, inanıyorum ki diğer şehirlerimize de rol model olacak. Bir spor şehri olan İzmir'imize ve kulüplerimize katkı sağlayacağımız için heyecanlıyız" dedi.

ALİ ERTEN: İZMİR'İN DERİN VE KÖKLÜ BİR SPOR KÜLTÜRÜ VAR

İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten, İzmir'in derin ve köklü bir spor ve futbol kültürüne sahip olduğunu belirterek, "Futbol, dünyanın en büyük organizasyonlarından ve kollektif eğlencelerinden biri. Aynı zamanda çok büyük bir endüstri ve ekonomi. Şehrimizin Türkiye profesyonel liglerinde 9 takımı var. Kulüplerimiz, şehrimizin en değerli markaları. Türkiye profesyonel futbol liglerinde, İstanbul'dan sonra en çok takımı olan şehiriz. İzmir, Türkiye'de futbolun ilk şehridir. İEÜ ile yapacağımız çalışmalar, futbol paydaşlarımız ve bizler için çok değerli bir yol gösterici olacak" diye konuştu.

Erten, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yakın tarihlerde Süper Lig'de İzmir'imizi temsil eden takımlarımız oldu. En az bir takımın Süper Lig'de kalıcı olarak yer alması, o kentin marka değerine, tanınırlığına ve ekonomisine çok önemli destekler sağlıyor. Bunu biliyoruz. Üniversitemizle yaptığımız iş birliği çerçevesinde artık bunun ölçümlemesini de yapacağız. Dinamik bir süreç olacak. Elde edilecek verileri, kent paydaşlarımızla, sponsorlarımızla, kent yatırımcılarımızla paylaşacağız. Amacımız, tüm kent bileşenleri için bilimsel verilere ve analize dayalı farkındalık yaratmak. Bu protokol kapsamında yapılacak akademik çalışmalar ile tüm veriler çıkarılacak. Ayrıca ortak konferans, seminer, sempozyum, panel gibi bilimsel aktiviteler organize edebileceğiz. Belirlenebilecek konularda kurslar düzenleyebileceğiz."

TALAT PAPATYA: TFF OLARAK DESTEĞE HAZIRIZ

İmza töreninde konuşan İZVAK Başkan Vekili ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya ise, Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu çalışmayı çok önemsediklerini belirterek, "Bu çalışma, Türkiye'de bir ilk ve örnek olacak. Çıkacak verilerden hep beraber faydalanacağız. Federasyon olarak veri sağlanması dahil olmak üzere her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

EMRE KIZILGÜNEŞLER: STRATEJİK BİR ALAN

İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İEÜ Mütevelli Heyet Üyesi Emre Kızılgüneşler ise iş birliğinin kısa sürede güzel sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti. Kızılgüneşler, "Ege Bölgesi'nin öncü vakıf üniversitesi olarak, şehrimizle ilgili stratejik konularda çalışıyor, projeler üretiyoruz. Spor da ülkeler ve şehirler için çok boyutlu, stratejik bir alan. Çünkü futbol; turizmden gastronomiye kadar onlarca sektörü ve milyonlarca kişiyi etkiliyor. İzmir'de sporun marka değerinin artması, spor kulüplerinin kente kazandırdığı dinamizmin bilimsel açıdan net şekilde ortaya konması çok değerli. Üniversitemiz ve İZVAK, böylesine önemli bir amaç doğrultusunda bir araya geldi. Sporun hukuksal, psikolojik, sosyolojik ve iletişimsel boyutlarını da içeren nitelikli projelerin oluşacağına inanıyor, iş birliğinin kentimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.