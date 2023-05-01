İZMİR'DE 1 MAYIS KUTLANDI

İZMİR'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Gündoğdu Meydanı'nda kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda kutlandı. Kutlama alanında geniş güvenlik önlemleri alındı. Meydanın etrafı demir bariyerlerle kapatıldı, polis ve bomba uzmanı köpekler, arama yaptı. Gerekli güvenlik onayını aldıktan sonra meydan tertip komitesine kutlama için teslim edildi. Yaklaşık 4 bin emniyet personelinin görev yaptığı alanda 1 helikopter de havadan destek verdi. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik botları da denizde görev yaptı. Kutlamalar kapsamında sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, siyasi partiler ve vatandaşlar, kortejlerle alana geldi. Meydana gelenler, belirlenen 4 girişten üst aramaları yapıldıktan sonra alana giriş yaptı.

SOYER DE KATILDI

Türk-İş Ege Bölge Temsilciliği, DİSK Ege Bölge Temsilciliği, KESK İzmir Şubeler Platformu, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu ve TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından 'Aydınlık Yarınlar İçin' sloganı ile gerçekleştirilen mitinge İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve bazı belediye başkanları da katıldı. Mitingde konuşan Soyer, 'Bugüne kadar birçoğumuzu gömmeye çalıştılar. Denizler, Ali İsmailler ve Uğur Mumcular gibi bizleri de gömmeye çalıştılar. Ama unuttular, biz tohumuz ve gömüldükçe daha çok geliriz. Çoğalarak geliriz. Öyle de geldik bundan sonra da çoğalmaya devam edeceğiz. Halktan yana emekten yana bir iktidarı hep beraber kuracağız. Gün gelir zorbalar gider. O güne çok az kaldı. O zorbalar tıpış tıpış gidecekler" dedi.

Tertip komitesi bildirisini DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı okudu. Konuşmaların ardından Suavi sevilen şarkılarını alandakilerle birlikte okudu.(DHA)