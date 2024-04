Tarihte bugün ne oldu? 14 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 14 Nisan'da yaşananlar!

14 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Nisan'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 14 Nisan tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

• 1205 - Bulgar Çarı Kaloyan komutasındaki Bulgarlar ile Latin İmparatoru I. Baudouin komutasındaki Haçlılar arasında Hadrianapolis Muharebesi yaşandı. Savaş, Kumanlar ve Bizanslı Yunanların desteği ile başarılı bir pusu kuran Bulgarlar tarafından kazanıldı.

• 1828 - Noah Webster, ilk İngilizce sözlük olan An American Dictionary of the English Language'ı yayımladı.

• 1865 - ABD Başkanı Abraham Lincoln'e, John Wilkes Booth tarafından suikast yapıldı. Lincoln ertesi sabah öldü.

• 1894 - Thomas Edison, sinemanın bir öncüsü sayılabilecek "kinetoscope" adlı cihazının ilk gösterisini yaptı.

• 1900 - Paris Uluslararası Fuarı açıldı. Fuarda, Osmanlı Pavyonu da yer aldı.

• 1912 - Bir Alman şirketine 1910'da ısmarlanan Galata Köprüsü hizmete girdi. Köprüden geçiş 1930'a kadar paralı olarak sağlandı. 'Müruriye' denilen geçiş parasını, önlükler giyen tahsildarlar topluyordu.

• 1912 - Dönemin en büyük yolcu gemisi RMS Titanic, gece yarısından önce 23:40 sularında bir buzdağı ile çarpıştı ve batmaya başladı.

• 1928 - Eski Ticaret Bakanı Ali Cenani, Bakanlık bütçesinin kullanılmasında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle dokunulmazlığı kaldırılarak Yüce Divan'a verildi.

• 1931 - İspanya'da Kral XIII. Alfonso, tahttan çekildi ve cumhuriyet ilan edildi.

• 1944 - Hindistan'ın Bombay Limanında gerçekleşen büyük patlama, 300 kişinin ölümüne yol açtı.

• 1947 - Güreşçi Yaşar Doğu Avrupa Şampiyonu oldu, Türkiye Millî Takımı da Avrupa üçüncülüğünü kazandı.

• 1956 - Chicago, Illinois'de video ilk kez halka tanıtıldı.

• 1963 - Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneği kuruldu.

• 1981 - Bülent Ersoy, Londra'da geçirdiği ameliyatla cinsiyet değiştirdi.

• 1987 - Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu'na tam üyelik için resmen başvurdu. Türkiye'nin AET'ye tam üyelik başvurusu, Devlet Bakanı Ali Bozer tarafından Belçika Dışişleri Bakanı ve AET Dönem Başkanı Leo Tindemans'a verildi.

• 1992 - Başbakan Turgut Özal'a silahlı saldırıda bulunan ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Kartal Demirağ, şartlı tahliyeden yararlanarak serbest kaldı.

• 1994 - ABD jetleri, Irak'ın kuzeyinde, üç Türk subayının da bulunduğu iki helikopteri düşürdü.

• 1994 - Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın grup konuşması hakkında; Devlet Güvenlik Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet ve Yargıtay Başsavcılıkları üç ayrı soruşturma açtı.

• 1999 - NATO savaş uçakları, Kosovalı Arnavut mültecilerin konvoyunu bombaladı; 75 kişi öldü.

• 2000 - Rusya, nükleer savaş başlığı sayısının indirimini öngören START II anlaşmasını onayladı.

• 2007 - Ankara'nın Tandoğan meydanında Cumhuriyet Mitingi gerçekleştirildi.

• 2010 - Çin'in Çinghay eyaletinde, 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. En az 2698 kişi öldü, 12.000'den fazla kişi de yaralandı.

• 2020 - ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin koronavirüs pandemisini ele alma ve Çin ile ilişkisine ilişkin bir soruşturma bekleyen Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) finansmanını askıya aldığını duyurdu.

DOĞUMLAR

• 1126 - İbn Rüşt, Endülüslü Arap felsefeci ve hekim (ö. 1198)

• 1578 - III. Felipe, İspanya kralı (ö. 1621)

• 1629 - Christiaan Huygens, Hollandalı gökbilimci, matematikçi ve fizikçi (ö. 1695)

• 1857 - Beatrice, Britanya prensesi (ö. 1944)

• 1866 - Anne Sullivan, İrlanda-Amerikalı öğretmen (ö. 1936)

• 1886 - Edward William Charles Noel, İngiliz istihbarat subayı (ö. 1974)

• 1889 - Arnold Joseph Toynbee, İngiliz tarihçi (ö. 1975)

• 1891 - Bhimrao Ramji Ambedkar, Hint politikacı, filozof ve hukukçu (ö. 1956)

• 1892 - Gordon Childe, Avustralyalı arkeolog (ö .1957)

• 1904 - John Gielgud, İngiliz oyuncu (ö. 200)

• 1906 - Faysal bin Abdül Aziz, Suudi Arabistan Kralı (ö. 1975)

• 1907 - François Duvalier, Haiti Devlet Başkanı (ö. 1971)

• 1921 - Thomas C. Schelling, Amerikalı ekonomist (ö. 2016)

• 1925 - Rod Steiger, Amerikalı oyuncu (ö. 2002)

• 1926 - Arif Sami Toker, Türk bestekâr ve ses sanatçısı (ö. 1997)

• 1927 - David Akers-Jones, İngiliz siyasetçi (ö. 2019)

• 1932 - Loretta Lynn, Amerikalı şarkıcı

• 1935 - Erich von Däniken, İsviçreli yazar

• 1936 - Hilmi Yavuz, Türk yazar

• 1938 - Mahmud Esad Coşan, Türk akademisyen, yazar ve din adamı (ö. 2001)

• 1941 - Julie Christie, İngiliz aktris

• 1942 - Valeri Brumel, Rus yüksek atlamacı (ö. 2003)

• 1943 - Fuad Sinyora, Lübnanlı siyasetçi ve Lübnan'ın eski Geçici Cumhurbaşkanı

• 1945 - Ritchie Blackmore, İngiliz gitarist, Deep Purple ve Rainbow gruplarının kurucu üyesi

• 1948 - Berry Berenson, Amerikalı şarkıcı ve manken (ö. 2001)

• 1951 - Gregory Winter, İngiliz biyokimyager

• 1952 - Ahmet Hoşsöyler, Türk yönetmen ve senarist

• 1957 - Ülkü Duru, Türk oyuncu

• 1958 - Tarık Tarcan, Türk oyuncu ve manken

• 1958 - Peter Capaldi, İskoç oyuncu ve yönetmen

• 1961 - Robert Carlyle, İskoç oyuncu

• 1964 - Gina McKee, İngiliz oyuncu

• 1965 - Ümit Ünal, Türk film yönetmeni ve senarist

• 1967 - Julia Zemiro, Fransız-Avustralyalı sunucu

• 1968 - Anthony Michael Hall, Amerikalı oyuncu

• 1970 - Emre Altuğ, Türk şarkıcı ve oyuncu

• 1973 - Adrien Brody, Amerikalı oyuncu

• 1973 - Roberto Ayala, Arjantinli futbolcu

• 1974 - Da Brat, Amerikalı rapçi

• 1975 - Lita, Amerikalı güreşçi

• 1976 - Ali Lukunku, Kongolu millî futbolcu

• 1976 - Serkan Çınar, Türk hakem

• 1977 - Serkan Altuniğne, Türk karikatürist

• 1977 - Sarah Michelle Gellar, Amerikalı oyuncu

• 1979 - Kerem Tunçeri, Türk basketbolcu

• 1981 - Willy William, Fransız müzisyen

• 1981 - Jacques Houdek, Hırvat şarkıcı-şarkı yazarı

• 1982 - Claudia Romani, İtalyan model

• 1982 - Uğur Boral, Türk futbolcu

• 1996 - Abigail Breslin, Amerikalı aktris

• 1997 - Ante Coric, Hırvat futbolcu

ÖLÜMLER

• 1759 - George Frideric Handel, Alman besteci (d. 1685)

• 1860 - Eduard Friedrich Eversmann, Alman biyolog ve kaşif (d. 1794)

• 1897 - Émile Levassor, Fransız mühendis (d. 1843)

• 1915 - Süleyman Askerî, Osmanlı asker (d. 1884)

• 1917 - Ludwik Lejzer Zamenhof, Polonyalı göz doktoru ve filolog (yapay dil olan Esperanto'nun yaratıcısı) (d. 1859)

• 1925 - John Singer Sargent, Amerikalı ressam (d. 1856)

• 1930 - Vladimir Mayakovsky, Rus yazar (d. 1893)

• 1935 - Amalie Emmy Noether, Alman matematikçi (d. 1882)

• 1947 - Salvador Toscano, Meksikalı film yapımcısı, yönetmeni ve dağıtımcısı (d. 1872)

• 1950 - Ramana Maharshi, Hindu mistik (d. 1879)

• 1951 - Ernest Bevin, İngiliz devlet adamı (d. 1881)

• 1961 - Émile Henriot, Fransız şair, romancı, denemeci ve edebiyat eleştirmeni (d. 1889)

• 1963 - Arthur Jonath, Alman atlet (d. 1909)

• 1964 - Rachel Carson, Amerikalı yazar (d. 1907)

• 1975 - Fredric March, Amerikalı oyuncu (d. 1897).

• 1981 - Faik Kurdoğlu, Türk siyasetçi (d. 1892)

• 1981 - Suavi Süalp, Türk mizahçı (d. 1926)

• 1986 - Simone de Beauvoir, Fransız feminist yazar (d. 1908)

• 1995 - Burl Ives, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1909)

• 1997 - Seniye Fenmen, Türk seramik sanatçısı

• 2002 - Abdurrahman Palay, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı, yönetmen ve senarist (d. 1923)

• 2005 - Esen Ünür, Türk gazeteci ve yazar (d. 1942)

• 2012 - Piermario Morosini, İtalyan futbolcu (d. 1986)

• 2017 - Henry Hillman, Amerikalı milyarder iş adamı, yatırımcı, sivil lider ve hayırsever (d. 1918)

• 2017 - Girish Chandra Saxena, Hint bürokrat (d. 1928)

• 2020 - Haydar Baş, Türk siyasetçi, iş adamı, ilahiyatçı, yazar, eğitimci (d. 1947)

• 2020 - Namık Kemal Şentürk, Türk devlet adamı, bürokrat ve siyasetçi (d. 1922)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

• Kutlu Doğum Haftası (14 - 20 Nisan 2016)

• Şehitler Haftası

• Dünya Toptancılar Günü

• Ağrı'nın Diyadin ilçesinden Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi (1918)

• Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi (1918)

• Ağrı'nın Hamur ilçesinden Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi (1918)

• Ağrı'nın Patnos ilçesinden Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi (1918)

• Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinden Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi (1918)

• Ağrı'nın Tutak ilçesinden Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi (1918)

• Tıbbi Mümessiller Günü