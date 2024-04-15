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Kızıl Goncalar 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 15 Nisan Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

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Kızıl Goncalar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kızıl Goncalar 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kızıl Goncalar 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 15 Nisan Kızıl Goncalar yeni ölüm izleme linki var mı?

Kızıl Goncalar SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suavi Bey'in ötanaziden vazgeçmesi ve tekkeye giderek Meryem için izin alması Levent ve Meryem için bayram sevinci olur. Mürşid Efendi'nin verdiği Meryem kararının dergahta nelere yol açacağı ise bayram sabahında belli olmaya başlar. Tarikatı sarsmaya başlayan rahatsızlık sesleri, Meryem'in yeni hayatına çok kolay alışamayacağının işareti haline gelirken Sadi, Hasna ve Müyesser Cüneyd'i de karşı karşıya getirir.

Sadi Hüdayi, kendilerinden yüz çeviren tarikat mensuplarını Affan'ın da yardımıyla es yolunda ses getiren kararlar verir. Beste, Meryem'i evden göndermesi konusunda kocasına baskı yaparken Levent, Zeynep'i kurtarmak için Cüneyd'in annesi ile ilgili sır perdesini aralamaya çalışır. Meryem'in tüm korkularına rağmen Zeynep'le arasındaki bağ güçlenen Cüneyd'le Levent'in görüşmesi ise tehlikeli anıların ortaya dökülmesine sebep olacaktır. Ancak gün yüzüne çıkacak tek sır bu olmayacak, başka bir hatıra da Levent ve Meryem ilişkisini sonsuza dek değiştirecektir.

Kızıl Goncalar 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızıl Goncalar 15. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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