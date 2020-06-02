Bangladeş'te korona vakası 50 bini geçti Bangladeş'te yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısı 50 bini aştı.

Bangladeş'te yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısı 50 bini aştı.

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 911 yeni vak'a ile ülkede toplam vak'a sayısı 52 bin 445'e yükseldi. Bangladeş yeni vakalarla dünya genelinde korona salgınından en fazla etkilenen 21'inci ülke oldu. Ülkede 8 Mart ilk korona vak'ası görülürken alınan tedbirler nedeniyle Mayıs ayına kadar Covid-19 kontrol altında tutuldu. Ancak son 1 ay içerisinde tedbirlerin gevşetilmesi sonucu günlük vak'a sayısı binin üzerine çıktı. Son 5 günde 10 binden fazla korona virüs vak'ası tespit edildi.

Bangladeş Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Prof. Nasima Sultana, "Son 24 saatte ülke genelinde yaptığımız testler sonucunda 2 bin 911 kişinin korona testi pozitif çıktı. Bu sayıyla birlikte günlük olarak, ilk vak'anın görüldüğü 8 Mart'tan bugüne kadar en fazla vak'anın görüldüğü gün bugün oldu. Yeni vak'alarla ülkede toplam vak'a sayısı 50 bini aştı. Son 24 saatte hayatlarını kaybeden 37 kişi ile toplam ölü sayısı ise 709 oldu. Son 24 saatte yaptığımız 12 bin 704 testi ile toplam yaptığımız test sayısı ise 333 bin 7 oldu" ifadelerini kullandı. Nasima, son 24 saatte 523 kişinin iyileştiğini dile getirerek, toplam iyileşenlerin sayısını ise 11 bin 120 olarak açıklandı.

Öte yandan, Bangladeşli sağlık uzmanları yeni tip korona virüsün en üst noktasının ülkede henüz yaşanmadığını belirtirken, yapılan test sayısının yeterli olmadığı vurguladı.

Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ülkede 30 Mayıs'tan itibaren okul ve sınırlı toplu taşıma araçları haricinde tüm kamu kurumları ve özel sektördeki iş yerleri açıldı. Bilet ücretinde yüzde zam 80 yapılırken, her iki koltuktan 1'i kullanılacak. Şehir içi ve şehirler arası ulaşım araçlarında belirtilen tedbir kurallarının hiçe sayıldığı gözlemlendi. - DAKKA

Kaynak: İHA