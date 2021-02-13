Bangladeş'te hükümetin eski Devlet Başkanı Ziya ur-Rahman'ın kahramanlık unvanını iptal girişimi protesto edildi

Bangladeş'te hükümetin eski Devlet Başkanı Ziya ur-Rahman'ın kahramanlık unvanını iptal etme girişimine karşı düzenlenen mitingde 18 kişi gözaltına alındı.

DhakaTribune gazetesinin haberine göre, başkent Dakka'da muhalefetteki Bangladeş Ulusal Partisi'nin (BNP) çağrısı üzerine yapılan mitingde hükümetin, ur-Rahman'a 1971'de Pakistan'a karşı yürütülen bağımsızlık savaşında gösterdiği kahramanlıklar dolayısıyla Bangladeş yönetimi tarafından verilen kahramanlık unvanı ve "Bir Uttam" adlı cesaret madalyasını iptal etme girişimi protesto edildi.

Mitingde konuşan BNP'nin önde gelenlerinden Müşerref Hüseyin, Jatio Muktijoddha (Ulusal Bağımsızlık Savaşçıları) Konseyi'nin er-Rahman'ın unvanını iptal etme konusunda yetkisi bulunmadığını söyledi.

Mitinge katılanlar polisin müdahalesiyle karşılaşırken 18 kişi gözaltına alındı, çok sayıda kişi yaralandı. BNP lideri Ruhul Kabir Rizvi, düzenlediği basın toplantısında, yaralı sayısının 160 olduğunu iddia etti.

Bangladeş hükümeti, ur-Rahman'ın ülkenin kurucusu Şeyh Mücib ur-Rahman'ı hedef alan suikasta karıştığını savunuyor, muhalefet ise bu söylemi reddediyor.

Ulusal Bağımsızlık Savaşçıları Konseyi 11 Şubat'ta söz konusu unvanın anayasayı ihlale ettiği için iptal edilmesi konusunu gündeme getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı