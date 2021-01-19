Balıkesir'de tefeci operasyonu: 6 gözaltı
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Balıkesir'de tefeci operasyonu: 6 gözaltı

19.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:51
Balıkesir'de tefeci operasyonu: 6 gözaltı

BALIKESİR'de yüksek faizle borç para vererek tefecilik yaptıkları belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

BALIKESİR'de yüksek faizle borç para vererek tefecilik yaptıkları belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Kent merkezinde yüksek faizle borç para veren şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik takibi sonucu tespit edildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheliler hakkında verilen gözaltı kararı üzerine KOM Şube Müdürlüğü'nden 34 personel 12 ekip halinde operasyon düzenledi. 8 adrese saat 07.00'de eş zamanlı baskın yapan ekipler, E.Ş., G.E., M.D., E.K., V.A. ve Ş.A. adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.


Balıkesir'de tefeci operasyonu: 6 gözaltı
Balıkesir'de tefeci operasyonu: 6 gözaltı
Balıkesir'de tefeci operasyonu: 6 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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