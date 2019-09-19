19.09.2019 17:49

Balıkçılardan 'denizlerde av yasağı süresi' değerlendirmesi

Karadeniz'de balıkçılar, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, denizlerde 15 Nisan- 1 Eylül tarihlerindeki av yasağı süresinin 1 Nisan ile 30 Eylül arasında değişmesi ve av derinliğiyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu soru önergesine destek verdi. Giresun ve Ordu'daki balıkçılar, sürenin uzamasıyla balık popülasyonunun korunacağını savunurken, bazı balık kooperatifi yöneticileri ise 1 Eylül'de sona eren yasağın 15 Eylül'e alınmasının uygun olabileceğini söyledi.

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, 1 Eylül'de denizlerde başlayan balık avında, gırgır avı derinliği ile avlanan balıkların boy limitlerinde yapılmak istenen değişikliği gündeme getirmek, denizlerde 15 Nisan-1 Eylül tarihlerindeki av yasağı süresinin 1 Nisan ile 30 Eylül arasında değişmesi ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlandırmasını istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

Konuya ilişkin konuşan Tığlı, 'Ülkemizde balık boylarıyla ilgili bir dengesizlik söz konusu. Yunanistan'da, Bulgaristan'da balık yok mu, var. Aynı denizi paylaştığımız ülkelerde balık fazlayken, biz de az çıkmasının bazı eksiklikleri var. Bu eksiklikleri gün yüzüne çıkarmak da bizim görevimiz. AB ülkelerinde gırgır ile yapılan avlanmalarda derinlik 50 metre, ama bizde 24 metre. Bunun 18 metreye düşürülmesi isteniyor. Buna karşıyız. Belki bu derinliğin daha da artırılması gerekiyor. Bir kontrol ve denetim yok. Kontrol ve denetimin gerçekleştirilmesini istiyoruz. 15 Nisan-1 Eylül arasındaki avlanma yasağı süresinin de uzatılmasını talep ettik. Önergemizde 1 Nisan ile 30 Eylül arasında olmasını istedik. Çünkü balıklar yemlenme sürecinde avlanıyorlar. Bu da balık verimini düşürüyor. Umarız sorunların çözümüne vesile oluruz dedi.

Milletvekili Necati Tığlı'nın, av yasağı süresinin 1 Nisan ile 30 Eylül arasında değişmesi ve av derinliğiyle ilgili soru önergesini, Giresun ve Ordu'daki balıkçılar değerlendirdi. Giresun'un Çınarlar Mahallesinde balıkçılık yapan Abdullah Canikli, avlanma yasağı süresinin uzatılmasının balık popülasyonu için olumlu olacağını söyleyerek, Balıkçılık kötü başladı, palamut olmadı. Palamut olmayınca hamsi avlanmaya başlandı. Hamsiler de ufak olduğu için halkımız da talep etmiyor. Şu anki durum çok kötü, iyi gözükmüyor. Av yasağı süresinin uzatılma talebini de balıkçılar olarak destekliyoruz. Çünkü, küçük hamsi satacağımıza iri hamsi satalım, herkes yesin. Şu an 10 kasa hamsi koyuyoruz. İri hamsi olsa belki 30 kasa hamsi koyacağız, herkes yiyecek. İnce hamsiyi gören şimdi geri dönüyor. Palamut olmadığı için tezgah, ince hamsiye kaldı diye konuştu.

'15 EYLÜL'E ALINMASI İYİ OLUR'

Kumbaşı Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Şahin Aydemir ise 1 Eylül'de sona eren yasağın 15 Eylül'e alınmasının uygun olabileceğini belirterek, 30 Eylül çok uzun bir zaman. Balığımız o zamana kadar göç eder. 15 Eylül'e alınması bana göre daha iyi olur. Zaten bizim tuttuğumuz palamut balıkları göç balıkları. 30 Eylül'e alınırsa balıkçılarımız bundan yararlanamaz. Trolle ilgili belki 15-20 Eylül olabilir. Bu sene balık sezonu çok kötü, istediğimiz gibi olmadı. Balıkçılarımız mağdur, bunların ödemeleri var. Çektikleri krediler var, devletin bunlara yardımcı olması lazım. Krediler ertelenebilir. Sektörde sıkıntı var, denizde balık olursa herkes onun peşine koşar. Karadeniz suları bu sene sıcak oldu, haliyle dip soğuğu da yaptı, o da etkiledi ifadelerinde bulundu.

'YASAĞIN UZATILMASI OLUMLU OLUR'

Ordu'da balıkçı Mehmet Çalış ise, av yasağı süresini 15- 30 Eylül'e alınmasının faydalı olacağını savunarak, Şu anda balık sıkıntısı var. Yasağın uzatılması gayet olumlu olur. Şu anda palamut balığı yok ama hamsi yoruldu erkenden. Hamsi göç ediyor, kıyıya gelecek hamsiler göç edince sıkıntı oluyor. Bu da hepimizi etkiliyor. Böyle karar alınması gayet iyidir, gırgır teknelerinin 15 Eylül'de, trollerin ise 30 Eylül'e alınması iyi olur. Palamut balığı bu sene yok, çok kötü bir sezon şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA