Hazine ve Maliye Bakanlığından 'kripto para' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'kripto para' açıklamasıHAZİNE ve Maliye Bakanlığınca, "Son yıllarda gündemde yer alan kripto varlıklar, özellikleri itibarıyla kullanıcılarına bazı kolaylıklar sağlıyor olsa da, özellikle anonim bir yapıda olmaları dolayısıyla suç gelirlerinin aklanması ve...

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'kripto para' açıklaması

HAZİNE ve Maliye Bakanlığınca, "Son yıllarda gündemde yer alan kripto varlıklar, özellikleri itibarıyla kullanıcılarına bazı kolaylıklar sağlıyor olsa da, özellikle anonim bir yapıda olmaları dolayısıyla suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı faaliyetlerinde de yoğun olarak kullanılabilmektedir" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında kripto varlıklarla ilgili Bakanlığa yönelik bazı haberler ve yorumların yer aldığı bildirildi. Birçok ülkede mali istihbarat birimlerinin suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörizmin finansmanıyla mücadele ettiği, Türkiye'de de bu mücadelenin Bakanlık bünyesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığınca yürütüldüğü anımsatıldı. MASAK'ın anılan fonksiyonları icra edebilmek için uygulama stratejileri geliştirdiği, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağladığı, görüş ve bilgi alışverişinde bulunduğu hatırlatılarak, şunlar kaydedildi: "MASAK mali ve finansal birçok alanda çalışma yürütmektedir. Bu anlamda son yıllarda gündemde yer alan kripto varlıklar, özellikleri itibarıyla kullanıcılarına bazı kolaylıklar sağlıyor olsa da, özellikle anonim bir yapıda olmaları dolayısıyla suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı faaliyetlerinde de yoğun olarak kullanılabilmektedir. MASAK'ın görev ve yetkileri çerçevesinde ve söz konusu suçlarla mücadele kapsamında kripto varlık alım-satım platformları gibi bu alanda faaliyet gösteren piyasa aktörlerinden konuya ilişkin olarak bilgi talep edilebilmektedir. Yapılan çalışma da MASAK'ın bahsedilen görev ve sorumlulukları içerisinde bulunmaktadır."

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı