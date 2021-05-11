Bakan Varank: "Sanayi, martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Varank: "Sanayi, martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı"

Bakan Varank: 'Sanayi, martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı'
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi, martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi, martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerine dair değerlendirmede bulundu.

Varank, paylaşımında "Sanayi, martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı. Sanayi üretimi, üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini koruyarak bir önceki aya göre yüzde 0,7 bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 16,6 artış gösterdi." bilgilerine yer verdi.

Mart ayı verileriyle beklentileri aşan sanayi üretiminin bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,6 arttığını belirten Varank, "Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 12,3 yükselişle G-20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, Türkiye'de sanayi üretiminin aylık ve yıllık değişimlerinin yanı sıra G-20 ülkelerinde sanayi üretiminin ilk çeyrekte elde ettiği yıllık değişimleri gösteren grafiği de paylaştı.

Buna göre Türkiye, verisi açıklanan ülkeler arasında, Çin ve Arjantin'in ardından üçüncü sırada yer aldı. Sanayi üretimi ilk çeyrekte ABD, Almanya, Rusya ve Japonya'da düşüş gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

Son dakika haberleri... Varank: 'İlk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,3 yükselişle G-20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden olduk'
Son dakika haberleri... Varank: "İlk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,3 yükselişle G-20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden olduk"
Türkiye'de kullanılan kredilerin yüzde 76'si ticari, yüzde 24'ü bireysel
Türkiye'de kullanılan kredilerin yüzde 76'si ticari, yüzde 24'ü bireysel
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Ebru Yaşar Pınar Altuğ İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Serdar Aziz Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bakan Varank: "Sanayi, martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 12:49:04. #1.15#

title