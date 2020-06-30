Bakan Pekcan, Macar girişimcileri Türkiye'de yatırıma davet etti
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Bakan Pekcan, Macar girişimcileri Türkiye'de yatırıma davet etti

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasında büyük bir iş birliği ve yatırım fırsatları olduğuna dikkati çekerek, Macar girişimcileri Türkiye'de yatırıma davet etti.

Bakan Pekcan, Macar girişimcileri Türkiye'de yatırıma davet etti
30.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:12

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasında büyük bir iş birliği ve yatırım fırsatları olduğuna dikkati çekerek, Macar girişimcileri Türkiye'de yatırıma davet etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle Türkiye'ye gelen Macaristan Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Ticaret Bakanlığı'nda bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren heyetler arası toplantıda iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, yatırımlar ve müteahhitlik hizmetleri, transit geçişler, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Avrupa Birliği'nin çelik ithalatına ilişkin korunma önlemleri gibi konular ele alındı. Bakan Pekcan, Türkiye ile Macaristan arasındaki ikili ticaret hacminin 2019 yılında 2,7 milyar doları bulduğunu, ülkeler arasındaki ticaret potansiyelinin bu rakamın çok daha üzerinde olduğunu belirtirken, iki ülke cumhurbaşkanları tarafından ortaya konulan 6 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine dengeli bir şekilde ulaşabilmek için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

MACAR GİRİŞİMCİLERE TÜRKİYE'YE YATIRIM DAVETİTürkiye ile Macaristan arasında otomotiv, yan sanayi, turizm, finansal hizmetler, sağlık, yenilenebilir enerji, müteahhitlik ve danışmanlık sektörlerinde büyük bir iş birliği ve yatırım fırsatları olduğuna dikkati çeken Pekcan, Macar girişimcileri Türkiye'de yatırıma davet etti. Macaristan'daki Türk müteahhitlerin bugüne kadar 648,5 milyon dolarlık 22 proje üstlendiğini ifade eden Pekcan, Türk ve Macar şirketlerin üçüncü pazarlarda, özellikle Afrika'da birlikte çalışabileceğini söyledi. Transit geçişlerle ilgili olarak da ulaşımın, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde hayati bir bileşeni olduğuna işaret eden Pekcan, bu kapsamda her türlü geçiş belgesinin kaldırılmasını ya da mevcut kotaların iki katına çıkarılmasını talep etti.'MACARİSTAN'IN DESTEĞİ TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ'Pekcan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda Macaristan'ın desteğinin Türkiye için son derece önemli olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği'nin çelik ithalatına ilişkin korunma önlemlerine de değinen Bakan Pekcan bu önlemlerin, AB ile Türkiye arasındaki kömür ve çelik ürünlerine ilişkin Serbest Ticaret Anlaşması ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu ifade etti. İki ülke arasındaki Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6'ncı oturumunun 25-26 Haziran 2019 tarihinde Budapeşte'de gerçekleştirildiğini hatırlatan Pekcan, KEK mekanizmasının sorunsuz çalıştığını, alt komitelerin yapıcı ve somut çalışmalarına devam ettiğini, 2020 yılının son çeyreğinde, KEK'in 7'nci oturumunun Türkiye'de yapılmasının ve ikili ekonomik ilişkilerdeki tüm gelişmeleri gözden geçirmenin çok faydalı olacağını kaydetti.'ORTAK PROJENİN ÖNÜ AÇILDI'

Konuk Bakan Szijjarto da Covid-19 sürecinde Türkiye'nin Macaristan'a özellikle koruyucu ekipman ve tıbbi malzeme tedarikinde sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti ve iki ülke arasındaki Covid-19 sürecindeki işbirliğinin, salgın süreci sonrasında da aynı ivmeyle sürdürülmesinin önemli olduğunu vurguladı. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin 6 milyar dolar hedefi çerçevesinde geliştirilmesinin önemine işaret eden Szijjarto, AB'deki tüm muhataplarını da Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda teşvik ettiklerini söyledi. Macar Eximbank'ın 100 milyon dolarlık kredi limitini serbest bıraktığına işaret eden Szijjarto, bu sayede Türk şirketlerle ortak projeler yapılmasının da önünün açıldığını söyledi. Szijjarto, transit geçişlerinin kolaylaştırılması için de Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ile önemli mesafe kat ettiklerini belirterek, pandemi nedeniyle ertelenen ulaştırma sektörü komitesinin yakın zamanda yapılacağını, mevcut sorunların burada çözülmesini beklediklerini sözlerine ekledi.


Kaynak: DHA

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