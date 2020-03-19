Bakan Kasapoğlu: "Liglerin ertelenmesine birlikte karar verdik" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, korona virüs salgını nedeniyle yapılan toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu süreçte pek çok karar alındı ve bu kararlar çerçevesinde voleybol, basketbol ve futbol başkanımız ile birlikte bu kararları tekrar mütalaa ettik ve...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, korona virüs salgını nedeniyle yapılan toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu süreçte pek çok karar alındı ve bu kararlar çerçevesinde voleybol, basketbol ve futbol başkanımız ile birlikte bu kararları tekrar mütalaa ettik ve liglerin ertelenmesine hep birlikte karar verdik" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ile bir araya geldi. Yapılan toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Korona virüs salgını ile ilgili mücadelemiz, çalışmamız, devlet-millet işbirliği ile devam ediyor. Biliyorsunuz Türkiye olarak salgın ortaya çıktığı andan itibaren hızlı ve etkin önlemlerle devam ediyoruz. Ülke olarak tüm gelişmeleri takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz, uygulamaya koyuyoruz. Sağlık Bakanlığı'na bağlı operasyon merkezi ve bilim kurulumuz var. Bu noktada önemli ve hastalığın dünyadaki yayılımı, olası senaryoları takip eden süreç var. Bu süreçte devletimizin tüm kurumları, elinden gelen tüm önlemleri hem hızlı hem koordineli bir şekilde hayata geçirdi. İnşallah bu salgının üstesinden millet olarak, devletimiz tüm kurumlarımızla el ele vererek, tüm tedbirleri samimiyetle olarak üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

"EN ERKEN KARAR ALAN ÜLKEYİZ"

Alınan tedbirler hakkında konuşan Bakan Kasapoğlu, "Geçtiğimiz günlerde devreye aldığımız tedbirleri açıklamıştım. Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği toplantıda organizasyonların katılım anlamındaki durumu masaya yatırdık. Bu çerçevede salon organizasyonları başta olmak üzere seyircisiz oynanmasına karar almıştık. Bu da geçtiğimiz hafta uygulandı. Yine UEFA'nın Euroleague'nin ve tüm liglerle ilgili tatil kararlarını hep birlikte gözlemledik. Onların da geç kaldıkları belli oldu. Ülkelerinde vaka binlerle ifade edilirken seyircili oynatmaya devam ettiler. Biz ise Türkiye olarak seyircisiz oynatılma kararı alan en erken ülke olduk ve Avrupa da bu kararı vaka sayısına göre en erken alan ülkeyiz" şeklinde konuştu.

"LİGLERİN ERTELENMESİNE BİRLİKTE KARAR VERDİK"

Liglerin ertelenmesi ile ilgili görüşlerini açıklayan Bakan Mehmet Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kararın salgının mevcut durumunun güncellenmesi ve düşünülmesi konusunda değerlendirdik ve biliyorsunuz Cumhurbaşkanının liderliğiyle çok verimli toplantı gerçekleştirdi. Bu süreçte pek çok karar alındı ve bu kararlar çerçevesinde voleybol, basketbol ve futbol başkanımız ile birlikte bu kararları tekrar mütalaa ettik ve liglerin ertelenmesine hep birlikte karar verdik. İnşallah sonraki süreçte kulüplerimiz ve federasyonla işbirliğimiz devam edecek. Hiçbir tedirginliğe gerek kalmayacak ve dün Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bu mücadeleyi tedbir dua ve sabırla atlatacağız. Ben özellikle bakanlık olarak tüm kurumlarımızın, milletimizin yanında olduğunu ifade etmek istiyorum. Aldığımız kararların hayırlar getirmesini ifade ediyorum."

NİHAT ÖZDEMİR: "LİGLERİ ERTELEDİK VE BAŞLAMA TARİHİ İLE İLGİLİ ÇALIŞACAĞIZ"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, "Üç federasyon başkanımız ve kulüpler birliği başkanımızla Ankara'da çok verimli bazı kararlar alarak huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayız. Sayın Bakanımızın söylediği gibi liglerimizi bilhassa hem futbol, basketbol ve voleybol liglerini erteliyoruz. Tarih konusunda çalışmalar sonucunda belli olacak. Bundan sonraki çalışmalarımızda Kulüpler Birliği ile sürdüreceğiz. Bir çalışma grubu oluşturup bundan sonraki yol haritamızı hep beraber tespit edeceğiz. Hedefimiz en liglerimizin en kısa sürede başlaması. Bunun için çalışmalara en kısa zamanda başlayacağız ve takvimi olumlu gidişi gözleyerek tarihleri belli edeceğiz" dedi.

HİDAYET TÜRKOĞLU: "ERTELEME KARARI BİZLERİ MUTLU ETTİ"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da ertelemenin kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek, "Camiaların beklediği kararı daha önce seyircisiz olarak alınan kararın erteleme olmasını duymak bizleri mutlu etti. Öncelikle sağlık dediğimiz süreçlerde devlet olarak atılmış adımların spor camiası adına da atılmış olması mutlu etti. Bu anlamda bakanımıza teşekkür ediyorum. Hepimiz dünya olarak zorlu süreçten geçiyoruz. Bu süreçte de bizim sporcularımızın da değerini bakanımıza iletiyorduk. Bu anlamda her koşulda istişare halindeydik" ifadelerini kullandı.

AKİF ÜSTÜNDAĞ: "HEPİMİZ ZOR BİR SÜREÇTEYİZ"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ise zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Türk sporu için en iyisinin olması gereken hangi karar olması üzerine tartışıldı. Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Biz federasyonların görüşüne duyarlı davranmasından dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Burada bugün alınan karar alındığı gibi bırakılmayacaktır. Biz voleybol branşı olarak da zor bir süreçteyiz. Olimpiyatı hak etmiş bir konumdayız ve bu da bizim işimizin daha zor olduğunu dile getirdik. Dolayısıyla bizim planlı programlı kulüplerimizle samimi, şeffaf bir şekilde birlikte hareket edeceğiz ve bunu en kısa sürede atlatacağız" açıklamasında bulundu.

MEHMET SEPİL: "ERTELEME TÜM KULÜPLERİN DESTEKLEDİĞİ BİR KARARDI"

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil de ertelemenin tüm kulüplerin desteklediği bir karar olduğunu söyleyerek, "Bugün yaptığımız bu toplantıda alınan karar futbol kulüpleri olarak desteklediğimiz bir karar. Gelinen noktada sporcu sağlığı ve bütün paydaşlarının sağlığı açısından tedbiri almak zorundaydık. Bugün yapılan toplantıda bakanımızın liderliğinde herkesin ortak fikirde olduğunu gördük. Bu kararın alınması sırasında konuşulan şeyler genellikle aynı şeylerdi. Burada iş bitmiyor. Önemli olan hızlı bir şekilde futbol konusunda çalışma yapacağız ve bu süreci nasıl yürüteceğimiz üzerine kararlar alacağız. Ben yarın Süper Lig Kulüpler Vakfı'nın başkanlarını toplantıya çağıracağım. Onlarla sürekli bilgi alışverişi içindeydik. Önümüzdeki sürecin bir çok değişik noktaları var. Mayıs ayında biten kontratlardan tutun, finansal durumlar var. Biz bunu TFF ile birlikte tek bir ses haline getirmek durumundayız" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA