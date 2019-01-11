Bakan Kasapoğlu: Gaziantep'ten Yüzme Şampiyonları Çıkaracağımızı Düşünüyorum

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Gaziantep'te, gençlere ve spora yapılacak yatırımların artacağını söyledi. Kasapoğlu, denizi olmayan kentteki havuzlardan yüzme şampiyonları çıkarılacağını düşündüğünü de ifade etti.

Akşam saatlerinde havayolu ile kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk olarak Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu, daha sonra AK Parti il binasına geçerek partililerle bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu ardından valiliği ziyaret etti. Vali Davut Gül ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gaziantep'in sahip olduğu genç nüfusla Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Buradaki genç potansiyel bizim için önemli bir imkan ve önemli bir sınav. Gençlik merkezlerimizi hem nicelik hem nitelik olarak daha üst seviyelere taşıyacağız, fonksiyonlarını zenginleştireceğiz. Bunun yanında spor tesislerimizi de daha işlevsel hale getireceğiz. Biz Gaziantep'ten çok kısa vadede yüzme şampiyonları çıkartacağımızı düşünüyoruz. Yüzme havuzlarımızda, spor salonlarımızda hem sportif anlamda nitelikli bir gençliği hem zihinsel donanımlı çok yükseklere çıkmış dünya ile rekabet edebilen bir gençliği yetiştirmenin çabasını güttük. Yöneticilerimiz ile birlikte inşallah bunu çok daha güzel bir noktaya taşıyacağız."

- Gaziantep

Kaynak: DHA