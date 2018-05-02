Bakan Fakıbaba: "Veteriner Hekimlerimizin Daha İyi Şartlarda Görev Yapmalarını Sağlayacak Her Türlü...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Veteriner hekimlerimizin daha iyi şartlarda görev yapmalarını sağlayacak her türlü adımı atmaya devam edeceğiz" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, veteriner hekimlikte uzmanlaşma konusunda, "Hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek ve hayvanların sağlıklı ortamlarda yetiştirilmesini sağlamak, hayvancılığımızın sürdürülebilirliği bakımından büyük önem taşıyor. Zaman ve mesai mefhumu gözetmeksizin hayvan hastalıkları konusunda hizmet veren veteriner hekimlerimiz, hayvancılığımızın yanı sıra ülkemiz ekonomisine de ciddi katkı sunuyorlar. Bu denli önemli görev yürüten veteriner hekimlerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve özellikle görevlerindeki ihtisaslaşmayla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasına önem veriyor ve bu doğrultuda bazı çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Veteriner hekimlerinin mevzuattaki eksikliklerden dolayı uzmanlaşmalarıyla ilgili birtakım sıkıntılar olduğunu belirten Bakan Fakıbaba, "Mevzuat düzenlemesi olmadığından sahanın ihtiyacı olan uzmanlaşmış veteriner hekim sıkıntısı yaşanıyordu. Daha önce çıkarmış olduğumuz bir kanuni düzenlemeyle bu konuda ilk ciddi adım atılmıştı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 'Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği' ile bir önemli adım daha atmış olduk. Bu yönetmelik, ülkemizin ihtiyacı olan uzman veteriner hekimleri yetiştirmek amacıyla düzenlenecek uzmanlık eğitimini ve uzmanlık belgelerinin verilmesini ve Veteriner Hekimliği Uzmanlık Kurulunun yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenliyor" diye konuştu.

"Veteriner hekimlerimizin daha iyi şartlarda görev yapmalarını sağlayacak her türlü adımı atmaya devam edeceğiz"

Önümüzdeki dönemde yapılacak diğer mevzuat değişikliği çalışmaları ve ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli kurulları oluşturup ortaya koyacakları faaliyetlerle veteriner hekimlikteki uzmanlaşmayı tamamen hayata geçireceklerini vurgulayan Fakıbaba, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Böylelikle kamu ve özel sektördeki uzman veteriner hekim ihtiyacımızı karşılayacak, veteriner hekimlerimizin uzmanlaşmayla beraber özlük haklarını daha iyi duruma getirmiş olacağız. Ayrıca sadece beşeri hekimlik, diş hekimliği ve eczalıkta olan 'uzmanlık' statüsünün sağlanmasıyla veteriner hekimlik mesleğinin saygınlığına hem halk nazarında hem de akademik anlamda katkı sunmuş olacağız. Uzmanlaşmayla, aynı zamanda verilen hizmetin kalitesini artıracak ve hayvan hastalıklarıyla mücadelemizi daha etkin kılacağız. Hayvan hastalıklarıyla mücadele konusu, hayvan varlığımızın artırılmasıyla ilgili yürüttüğümüz çalışmalarda önemli konu başlıklarından birini oluşturuyor. Veteriner hekimlerimize getireceğimiz bu imkanla, bu mücadelemiz daha da güçlenecek ve hayvancılığımızın sürdürülebilir kılınmasına önemli katkı sağlamış olacağız. Bakanlık olarak veteriner hekimlerimizin durumlarını iyileştirecek ve onların daha iyi şartlarda görev yapmalarını sağlayacak her türlü adımı atmaya devam edeceğimizi önemle belirtmek isterim." - ANKARA