İran Dışişleri Bakanı Zarif, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
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İran Dışişleri Bakanı Zarif, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması

29.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:28

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran ile Türkiye'nin Kafkasya'daki iş birliğinin bölge ülkelerinin çok yararına olacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran ile Türkiye'nin Kafkasya'daki iş birliğinin bölge ülkelerinin çok yararına olacağını söyledi.

Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki heyetler arası ve ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Yakın zamanda İran, Türkiye ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları toplantısını İran'da gerçekleştireceklerini belirten Zarif, "İran'la Türkiye'nin Kafkasya konusundaki iş birlikleri kesinlikle bölge ülkelerinin çok yararına olacaktır." dedi.

Zarif, Türkiye, Azerbaycan ve Rusya Cumhurbaşkanlarının önerdiği platform ve iş birliği çerçevesinde 5 ülkeye ziyaret başlattığına işaret ederek, "Bu ziyareti, Türkiye'deki dostlarımla istişarelerde bulunarak başlattım. Diğer ülkeleri ziyaret ettikten sonra bugün burada olduğum için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

İran ve Türkiye'nin her zaman en zor koşullarda birbirleriyle ilişki halinde olduğunu ve bu ilişkileri sürdüreceğini vurgulayan Zarif, bugün Türkiye ile İran'ın Kafkasya'da da yeni özel iş birliği fırsatlarının bulunduğunun altını çizdi.

Zarif, bugün Afganların talebi üzerine Afganistan, Türkiye ve İran üçlü toplantıları iş birliği üzerine de konuştuklarını aktararak, "İran'la Türkiye arasındaki iş birliği alanları çok geniştir. İnşallah ABD'nin daha mantıklı tutumuyla bu ilişkileri daha da derinleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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