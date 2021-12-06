Bahçeli: "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuruyoruz" - Haberler
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Bahçeli: "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuruyoruz"

AA / Adem Balta - Haberler | Politika
Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuruyoruz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuruyoruz." dedi.

Bahçeli, TBMM kulislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuracaklarını bildirdi.

Bahçeli, vakfın başkanının kendisi olacağını söyledi.

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AA / Adem Balta - Son Dakika Haberleri

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