BAĞCILAR'DA KREŞ ÖĞRETMENİ, KOMŞUSU OLAN YAŞLI KADINI BİLEZİKLERİ İÇİN YAKTI
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BAĞCILAR'DA KREŞ ÖĞRETMENİ, KOMŞUSU OLAN YAŞLI KADINI BİLEZİKLERİ İÇİN YAKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağcılar'da kreş öğretmeni 34 yaşındaki Gözde A. komşusu olan 71 yaşındaki Gülcemal Ç.'nin kolundaki bilezikleri gasbettikten sonra, eşarpla boğmaya çalışıp, yaktı.

Bağcılar'da kreş öğretmeni 34 yaşındaki Gözde A. komşusu olan 71 yaşındaki Gülcemal Ç.'nin kolundaki bilezikleri gasbettikten sonra, eşarpla boğmaya çalışıp, yaktı. Gözde. A. yakalandıktan sonra tutuklanırken, hastanede tedavi altına alınan Gülcemal Ç.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olay Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kreş öğretmeni 34 yaşındaki Gözde A. aynı apartmanda kaldığı komşusu 71 yaşındaki Gülcemal Ç., kolundaki bilezikleri gasbetti. Gözde A. daha sonra yaşlı kadını boğmaya çalıştı. Bununla da yetinmeyen Gözde A., Gülcemal Ç.'yi yaktı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Gözde A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gözde A. tutuklandı. Durumu ağır olan Gülcemal Ç., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi gören Gülcemal Ç.?nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

BAĞCILAR'DA KREŞ ÖĞRETMENİ, KOMŞUSU OLAN YAŞLI KADINI BİLEZİKLERİ İÇİN YAKTI
BAĞCILAR'DA KREŞ ÖĞRETMENİ, KOMŞUSU OLAN YAŞLI KADINI BİLEZİKLERİ İÇİN YAKTI
BAĞCILAR'DA KREŞ ÖĞRETMENİ, KOMŞUSU OLAN YAŞLI KADINI BİLEZİKLERİ İÇİN YAKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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