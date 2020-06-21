BABALAR GÜNÜ'NDE BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER; UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU 2
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BABALAR GÜNÜ'NDE BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER; UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU 2

BABALAR GÜNÜ'NDE BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER; UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTUGülseli KENARLI ' Harun UYANIK ' Ersan SAN-Can EROK / İSTANBUL, (DHA) BABALAR GÜNÜ'nde İstanbullular Belgrad Ormanı'na akın etti.

21.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:01

BABALAR GÜNÜ'NDE BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER; UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Gülseli KENARLI ' Harun UYANIK ' Ersan SAN-Can EROK/ İSTANBUL, (DHA) BABALAR GÜNÜ'nde İstanbullular Belgrad Ormanı'na akın etti. Ormana giden caddeler üzerinde metrelerce araç kuyrukları oluştu, piknikçiler ormana ulaşmak için saatlerce trafikte bekledi. Yoğunluk havadan da görüntülendi.

Babalar Günü'nde piknik yapmak isteyenler yine Belgrad Ormanı'na akın etti. Piknikçilerin akını nedeniyle ormana giden caddeler üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bir ambulans trafik nedeniyle dakikalarca trafikte bekledi. Orman içinde boş masa kalmadı, çocukların maskesiz olduğu görüldü. Belgrad ormanının girişinde araçlardan bulunanların ateş ölçümü görevliler tarafından yapıldı. Görevliler ayrıca maske uyarısında bulundu.

ARAÇ İÇLERİNDE SOSYAL MESAFESİZ, MASKESİZ YOLCULUK

Bazı araçların içinde çok sayıda yolcu olduğu görüldü. Ormana gitmeye çalışan bazılarının ise yürümeyi tercih ettiği görüldü. Sürücüler yoğun trafik nedeniyle saatlerce yolda bekledi. Trafikte kalan bir aracın ön koltuğunda 3 kişi olduğu görüldü. Araçtakilerden sadece arka koltukta oturan bir kişinin yüzünde maske olması dikkat çekti. Araç sürücüsü ise, 'İki saattir yoldayız, perişan olduk. Pikniğe geldik" dedi. Ön sağ koltukta iki kişi oturan kadınlardan birisi ise 'Maskemiz var, yeni çıkardıkö diyerek elindeki maskeyi gösterdi. Trafikte kalan Yakup Çarı ise, 'Bir saattir yoldayız, içerisi kalabalıksa çıkarım" dedi.

YOLDA ARACI BOZULDU

Pikniğe gelen Demiralp Denk'in aracı hararet yapınca yolda kaldı. Denk, 'Girişte biraz trafik vardı, dur kalk, dur kalk motor yoruldu. Yarım saat trafikte bekledik girişte, sonra girişe 10 metre kala arabayı buraya ittikö dedi.

HAMAKTA BABALAR GÜNÜ KEYFİ

Çocuğu ile birlikte hamak keyfi yapan Ahmet Yılmaz, 'Aylar sonra, ilk defa pikniğe çıktık. Biz sabah 9 gibi geldik, girişler rahattıö dedi. Melik Çakır ise, kızıyla birlikte hamak keyfi yaparak, 'Sabah erken geldik, rahat girdik içeriye. Aylar sonra ilk defa çıktık, daha önce çıkmadık hiç" diye konuştu.

Kızı Duygu ve ailesi ile pikniğe gelen Cihan Hamza ise, 'Babalar Günü pikniğine geldik. Ailecek yasak yok diye piknik yapalım dedik, yılın ilk pikniği bizim için. İnşallah virüs biran önce biter de daha da rahat ederiz. Çok kalabalık burası, biraz girişlerde trafik var ama içerisini beklediğimden daha kalabalık gördüm" dedi.

BÜYÜKLER MASKELİ, ÇOCUKLAR MASKESİZ

Ormanın içinde ise boş masa kalmadı. Piknik alanında yanlarında getirdikleri sandalye ve örtülerle kendilerine yer hazırlayanlar olduğu görüldü. Hamakta keyif yapanlar, top oynayanlar, çocuklarıyla vakit geçirenlerin büyük bir çoğunluğunun maske kuralına uyduğu görüldü. Ancak çocukların maske takmadığı görüldü. Piknikçilerin çoğu ise sosyal mesafe kuralına uymadı.

BABALAR GÜNÜ'NDE BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER; UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU 2

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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