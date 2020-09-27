Azerbaycan parlamentosu "sıkıyönetim" kararı aldı
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Azerbaycan parlamentosu "sıkıyönetim" kararı aldı

27.09.2020 17:20 | Son Güncelleme: 27.09.2020 17:25
Azerbaycan parlamentosu

Azerbaycan parlamentosu özel bir oturumla bazı şehir ve bölgelerde sıkıyönetim kararı aldı.

Azerbaycan parlamentosu özel bir oturumla bazı şehir ve bölgelerde sıkıyönetim kararı aldı.

Toplantının açılışını yapan Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, gündemde bir konunun yer aldığını açıkladı. Parlamento görüşmesinden sonra yapılan açıklamada "Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasının 109'uncu Maddesi, 29'uncu Maddesi ve 111'inci Maddesine göre Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kararı ile ülkede sıkıyönetim ilan edilmesi konusu görüştü. Görüşmelerin ardından ülkenin bazı şehir ve bölgelerinde sıkıyönetim uygulanmasına karar verildi" denildi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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