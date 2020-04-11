Azerbaycan'dan korona virüse destek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin korona virüsle (Covid-19) mücadelesine, Azerbaycan'ın desteğini göstermek amacıyla Haydar Aliyev Merkezi'ne Türk bayrağının yansıtıldığı görüntüyü paylaştı.
11.04.2020 23:45 | Son Güncelleme: 11.04.2020 23:45
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin korona virüsle (Covid-19) mücadelesine, Azerbaycan'ın desteğini göstermek amacıyla Haydar Aliyev Merkezi'ne Türk bayrağının yansıtıldığı görüntüyü paylaştı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bakü'nün sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nde Covid-19'la ortak mücadele çerçevesinde, Türk bayrağı Azerbaycan bayrağıyla birlikte dalgalanıyor. Tek millet, tek yürek! Türkiye Bayrağı, Azerbaycan Bayrağı. Birlikte yeneceğiz" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA