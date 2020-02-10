Azerbaycan'daki erken parlamento seçimi

10.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:12

Azerbaycan'da dün yapılan olağanüstü milletvekili seçimlerini izleyen uluslararası gözlemciler, seçimin "adil, demokratik, şeffaf ve uluslararası standartlara uygun bir ortamda geçtiği" yönünde görüş bildirdi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanı bulunduğu Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) parlamentoda en fazla sandalye kazandığı seçimleri yaklaşık 77 bin 700 yerli, 880 yabancı gözlemci izledi. Uluslararası gözlemciler, düzenledikleri basın toplantısında izlenimlerini anlattı.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, seçimi 5 kişilik TBMM heyeti olarak izlediklerini belirtti.

Seçimde çok sayıda genç adayın yarıştığını hatırlatan Ayrım, "Azerbaycanlılar, yarınlarına sahip çıkacak şekilde istedikleri adaylara oy verdi. Tespitimiz, bir önceki seçimlere göre adaylar çok daha fazla vatandaşla irtibat halinde olundu." görüşünü paylaştı.

AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, seçim hazırlıklarının çok iyi yapıldığını, bunun da sahaya yansıdığını kaydetti. Sıkıntılı bir şey görmediklerini ifade eden Kılıç, "Azerbaycan demokrasi sürecinde iyi bir mesafe aldı." dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Azerbaycan'daki seçimin huzur içerisinde sonuçlandığını kaydetti.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise "Seçimler tam demokratik bir ortamda yapıldı. Azerbaycan için iftihar edilecek bir olay.

Kimi art niyetli çevreler, burada ne tür müspet gelişme olursa olsun önünü kapatmaya çalışan çevreler şu demokratik ortamdan ders almalılar." şeklinde konuştu.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da "Seçim güvenliği ve temsilde adalet konusunda Azerbaycan bize göre sınıfı geçti.

En ufak bir şaibe görmedik." görüşünü paylaştı.

"Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara uygun seçim"

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) de seçimin ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara uygun, başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman düzenlediği basın toplantısında, "Türk Konseyi Gözlem Misyonu, seçimin açık, şeffaf, ulusal mevzuat ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirildiğini teyit etmektedir." ifadelerini kullandı.

"Seçim süreci şeffaf şekilde yürütüldü"

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Gözlem Misyonu da seçimin şeffaf ve demokratik standartlara uygun şekilde yürütüldüğünü açıkladı.

TÜRKPA Gözlem Misyonu adına konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, seçimlere kadın ve gençlerin gerek aday gerekse de müşahit olarak yüksek katılımını gözlemlediklerini belirtti.

Uçma, "Seçim sürecinin tamamı şeffaf bir şekilde yürütülmüştür. Heyetimiz, hukuka aykırı bir ihlal veya sapmaya şahit olmamış ve seçim sürecinin, Azerbaycan'ın ulusal mevzuatına ve uluslararası yükümlülüklere uygun olarak gerçekleştirildiğini müşahade etmiştir. Seçimlerinin uluslararası demokratik standartlara, ulusal mevzuata ve evrensel hukuka uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna vardık."

Bağımsız Devletler Topluluğu, Şanghay İşbirliği Örgütü, GUAM, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi kurumların gözlem misyonları da düzenledikleri basın toplantılarında seçimlerin demokratik ve şeffaf geçtiği yönünde açıklamalarda bulundu.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu gözlem misyonlarının ortak bildirisinde ise seçimlerde gerçek rekabet ortamının oluşturulmadığı savunuldu.

Bildiride, gözlemcilerin seçimde çok sayıda usulsüzlük tespit ettiği öne sürüldü.

Kaynak: AA