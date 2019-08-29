Aykut Kocaman'a genç sporculardan yoğun ilgi

29.08.2019 19:10

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, katıldığı Karatay Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın kapanış programında genç sporculardan büyük ilgi gördü.

Karatay Belediyesi Yaz Spor Okullarının kapanış programı, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Saraçoğlu Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene katılan Konyaspor Direktörü Aykut Kocaman, Konyasporlu futbolcular Selim Ay ve Erdon Daci, sporculardan yoğun ilgi gördü. Törenin açılış konuşmasını yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaklaşık 11 branşta yürüttükleri yaz spor okullarına bine yakın öğrenci katıldığını belirtti. Başkan Kılca, "8 hafta süreyle öğrencilerimiz burada eğitim aldılar. Ben bu vesileyle bu eğitime destek veren, emek veren tüm öğretmenlerimizi, velilerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu sayı artarak devam edecek. Karatay Belediyesi olarak spora, sporcuya yatırım yapmaya her zaman devam edeceğiz inşallah" dedi.

"SPORLA İLGİLENEN HERKES AYKUT HOCAYI SEVİYOR"

Aykut Kocaman'ın, kendilerinin ve Konya'nın kocaman gururu olduğunu kaydeden Başkan Kılca, "Konyasporumuzun marka olmasında çok büyük katkıları var. Burada öğrenciler Aykut hocayı görünce onların heyecanı daha da arttı. Aykut hocaya ve sporcularımıza ilgi çok büyüktü. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz; spor yapan, sporla ilgilenen herkes Aykut hocayı seviyor, Konyamız Aykut hocayı seviyor. İnşallah Konyaspor'a da bundan sonraki dönemlerde, hocamızın çok hizmeti olacak. Konyasporumuz da inşallah 100. yılında şampiyonluk parolasıyla hedeflerine adım adım devam ediyor" şeklinde konuştu.

BAŞKAN KILCA'DAN KIŞ SPOR OKULLARI MÜJDESİ

Karatay Belediyesi olarak Karatay Belediye Spor Kulübünü de yeniden oluşturduklarını dile getiren Başkan Kılca, "Kulübümüz faaliyetlerine başladı. Ayrıca Yaz Spor Okulları bittikten sonra İnşallah okulların açılmasıyla birlikte Kış Spor Okulları faaliyetlerimiz de başlayacak. Kış döneminde, okul döneminde de spor okulları faaliyetlerimiz artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Sporun bütün gençler için çok önemli ve çok faydalı bir alan olduğunu ifade eden Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise, "Sadece ortak yaşamayı öğrenmiyorlar, aynı zamanda bedenlerini kullanmasını da öğreniyorlar. Bir taraftan da beraber hareket etme becerisini sağlıyorlar. O nedenle bu olanağı sağlayan Karatay Belediyesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kendisi için böyle bir ortamda bulunmanın oldukça heyecan verici bir şey olduğunu kaydeden futbolcu Selim Ay da, "Benim için şu an burada bulunmak, bu sözleri söylemek gerçekten heyecan verici. Çünkü ben de bu yollardan geçtim. Hatta hiç unutmuyorum 4 nolu sahadaydı Konyaspor'da seçmeye geldiğim ilk gün. İnşallah şimdi çocuklar da bizim gibi hatta bizden daha iyi hedeflere ulaşırlar" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından sporculara katılım belgeleri verildi. Ardından Tekvando, Wushu ve Kick Boks branşlarında eğitim gören sporcular kısa bir gösteri yaptı. Gösterilerin ardından futbolcu Selim Ay ve Erdon Daci, minik futbolcularla kısa bir maç yaptı. Maçın sonrasında Teknik Direktör Aykut Kocaman, etrafına toplanan genç sporcuları kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi.

Program günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

(Mustafa Uslu - İbrahim Yetkin/İHA)

Kaynak: İHA