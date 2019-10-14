Aydın'ın Sultanları, Beylikdüzü'nü ağırlayacak
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 2.hafta karşılaşmasında kendi evinde Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile karşılaşacak.
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 2.hafta karşılaşmasında kendi evinde Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile karşılaşacak.
2019-2020 Voleybol sezonu Vestel Venüs Sultanlar Ligi ilk hafta karşılaşmasında Vakıfbank deplasmanında rakibine 3-1 kaybeden Aydın'ın Sultanları yarın karşılaşacağı Beylikdüzü'nü mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor.
Yarın saat 19.30'da Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşmaya sporseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. - AYDIN