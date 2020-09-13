Aydın'daki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
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Aydın'daki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesindeki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Aydın'daki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
13.09.2020 19:15 | Son Güncelleme: 13.09.2020 19:18

Aydın'ın Germencik ilçesindeki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 7 Eylül Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde dört kişi arasında kavga çıktı.

Kavgada M.K, yanındaki bıçakla, H.A, B.Y. ve A.B'yi yaraladı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. B.Y. ve A.B'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Şüpheli M.K. ise Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Kaynak: AA

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