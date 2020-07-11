Ayasofya'nın ahşap işlerine İnegöl talip
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ayasofya'nın ahşap işlerine İnegöl talip

Ayasofya'nın ahşap işlerine İnegöl talip İnegöl Belediye Başkan Taban, Ayasofya'da kullanılacak her türlü ahşap eşyayı yapmaya talip olduklarını açıkladı.

11.07.2020 13:06 | Son Güncelleme: 11.07.2020 13:11

Ayasofya'nın ahşap işlerine İnegöl talip

BURSA - İnegöl Belediye Başkan Taban, Ayasofya'da kullanılacak her türlü ahşap eşyayı yapmaya talip olduklarını açıkladı.

Türkiye'nin mobilya başkenti İnegöl ilçesinin Belediye Başkanı Alper Taban, "Dün tarihi bir gün yaşadık. Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürmesi bizleri çok mutlu etti. Bu mutluluğa bizleri ulaştıran Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kararın ardından dün biz de bazı paylaşımlarda bulunduk. Özellikle bu mutluluğa ortak olabilmek için Aysofya'nın içerisinde yer alan ağaç ahşap dekorasyonla alakalı mobilya işlerine talip olduğumuzu ilettik. Bunlar neler olabilir? Mihrabından minberine ve müezzin mahfillerine kadar her türlü ağaç ve dekorasyon işlerine talip olduğumuzu ve bundan büyük mutluluk duyacağımızı söylemek istiyorum. Gündem daha çok sıcak, bununla ilgili talebimizi gereken yerlere ileteceğiz, ama önce sosyal medyadan sayın Cumhurbaşkanımıza iletmek istedik" dedi.

Ayasofya'nın ahşap işlerine İnegöl talip

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı Ekonomi
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi Politika
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin Magazin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim? Güncel
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın Güncel
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
Bodrum'da denizde fenalaşan eski belediye başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, öldü
Bodrum'da denizde fenalaşan eski belediye başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, öldü
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
İngili efsanesi Jackie Charlton, yaşamını yitirdi
İngili efsanesi Jackie Charlton, yaşamını yitirdi
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu iple boğularak öldürüldü!
Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu iple boğularak öldürüldü!
Solist Özer Arkun'dan şiddet gördüğünü söyleyen Burcu Yılmaz, hemcinslerine seslendi
Solist Özer Arkun'dan şiddet gördüğünü söyleyen Burcu Yılmaz, hemcinslerine seslendi
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Fatih Sultan Halife Hafter Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Davran Ebru Gündeş Demet Özdemir
Spor Ali Palabıyık Malcolm Thomas Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez Robert Prosinecki
Daha Fazla Antalya Ak Parti Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Ayasofya'nın ahşap işlerine İnegöl talip - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 13:15:20. #1.15#
title