Avustralya 1 Milyondan Fazla Kanguruyu Öldürecek, Hayvanseverler Tepkili
Avustralya hükümeti, vahşi yaşamı ve meraları korumak için kanguruları itlaf planı hazırladığını duyururken, önümüzdeki yıl 1 milyondan fazla kangurunun bu sebeple öleceği tahmin ediliyor.
Avustralya'da nesli tükenmekte olan meraları ve vahşi yaşamı koruma gerekçesiyle, bu yıl bir milyondan fazla kangurunun öldürülmesi bekleniyor. Avustralya hükümetinin kangurular için itlaf planı, yaban hayat grupları tarafından sert şekilde eleştiriliyor.
SAYILARI HIZLA DÜŞECEK
Çiftçiler ve avcıların yasa dışı avlanmaları ve hükümetin itlaf planıyla, kanguru sayısının hızla düşeceğini söyleniyor.
2015'DE 1 BUÇUK MİLYON KANGURU ÖLDÜRÜLDÜ
Yeni Güney Galler Eyaleti Çevre ve Miras Ofisi tarafından yapılan açıklamada, her yıl otomobil kazalarında ölen ve vurulan kanguruların da hesaba katıldığında öldürülen kanguru sayısının milyonlarla ifade edileceği belirtildi.
Resmi istatistikler, 2015 yılında 1,5 milyondan fazla kanguru öldürüldüğünü gösteriyor. Ancak bu istatistiklerin yasa dışı avlanma sebebiyle gerçeği yansıtmadığı ifade ediliyor.
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Güzelim hayvanları öldürecekler etinide bize sıgır diye satar bunlarCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Ya su guzelim hayvana bi bakin rabbim onu ne guzel yaratmış yavrusunu cebinde tasiyor kiyamam ya turkiyeye gelsin biz onlara bakarız.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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KURBAN KESMEYİ VAHŞET GÖREN MONŞER''LERİN SESİ NEDEN DUYULMUYOR ACABA. . ?Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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Bence kontrollü dogum kontrol uygulasınlar...öldürmek cok acı...Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Yollayin turkiye ye biz onlara da bakariz , vijdan!Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır