AVRUPA SPOR ETKİNLİKLERİ HAFTASI, DİCLE'DE RAFTİNG YARIŞIYLA BAŞLADI

DİCLE, DİYARBAKIR (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Avrupa Delegasyonunca, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik İl Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde 23-30 Eylül 2021 tarihleri arasında kutlanacak olan 'Avrupa Spor Haftası' etkinlikleri, Dicle Nehri'nde rafting yarışıyla başladı.

Dicle Nehri On Gözlü Köprü'de Hakkari, Şırnak ve Van'dan gelen sporcuların katılımıyla gerçekleşen rafting yarışı ile başlayan etkinlikler hafta süresince masa tenisinden dartta, badmintondan bisiklete, ayak tenisinden voleybola birçok etkinlikle devam edecek.

Covid-19 kuralları çerçevesinde kutlanan 'Avrupa Spor Haftası' kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle, her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirdi. 'Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri' etkinlikleri kapsamında proje paydaşları iş birliğinde spor ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturucu çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Dicle Nehri On Gözlü Köprü'de Hakkari, Şırnak ve Van'dan gelen sporcuların katılımıyla gerçekleşen rafting yarışı ile başlayan etkinlikler hafta süresince masa tenisinden dartta, badmintondan bisiklete, ayak tenisinden voleybola birçok etkinlikle devam edecek.

Farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini arttırmayı amaçlayan Avrupa Spor Haftası 30 Eylül'e kadar çeşitli spor etkinlikleriyle kutlanmaya devam edecek.