Avrupa piyasaları ticaret gerginlikleri etkisiyle açılış öncesinde düştü

– Avrupa hisse sendi piyasaları, ABD ve Çin arasında artan gerginlikler etkisiyle açılış öncesi işlemlerde düştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den gelen 300 milyar dolar değerindeki ürüne, daha sonra yüzde 25'e yükseltilebileceğini belirterek, yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Diğer yandan yatırımcıların odağında Birleşik Krallık ve Avrupa Birliğinden gelecek olan üretici fiyatları ve perakende satış verilerini bekliyorlar.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa piyasalarındaaçılış öncesi son durum şöyle:

FTSE yüzde yüzde 1.66,

DAX yüzde 1.84 ve

CAC yüzde 2.6 düştü.

Kaynak: DHA

- İstanbul