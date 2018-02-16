Avrupa'da Türk Rüzgarı

Avrupa Şampiyon Kulüpler Hokey Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polis Gücü Spor Hokey Takımı Slovakya'nın en güçlü takımı olan Senkvice Hokey Takımını 5-3'lük skorla yenerek şampiyonadaki iddiasını ortaya koydu.

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da bugün başlayan Avrupa Şampiyon Kulüpler Hokey Şampiyonasına Türkiye'yi temsilen katılan Gaziantep Polis Gücü Spor Hokey Takımı şampiyonaya hızlı başladı. Avrupa'nın en güçlü hokey takımlarından birisi olan Slovakya'nın Senkvıce takımıyla karşılaşan Gaziantep Polis Gücü Hokey Takımı karşılaşmayı 5-3'lük bir sokorla kazanırken şampiyonanın iddialı takımları arasında yer aldığını bir kez daha gösterdi.

Mehmet Kaplan: "Sporcularıma güveniyorum"

Sporculara güvendiğini ve Avrupa'ya kazanmak için geldiklerini ifade eden Gaziantep Polis Gücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "Bugün ilk maçımızı Avrupa'nın güçlü takımlarından Slovakya'nın Senkvıce Hokey takımıyla yaptık. Maça hızlı başlayan sporcularımız güzel bir sonuçla şampiyonadaki iddialarını ortaya koydu. Önümüzde zorlu maçlar var ama biz bu maçları alacağımıza inanıyoruz. Sporcularıma güveniyorum" dedi.

Maç sonrası sporcuları kutlayan Kaplan, diğer maçlarda da başarılar diledi.

Yusuf Kasım: "Sahaya kazanmak için çıktık"

Gaziantep Polis Gücü Spor Teknik Direktörü Yusuf Kasım'da sporcuların güçlü rakipleri karşısında soğukkanlılıklarını koruyarak tamamen maça odaklandıklarını ve sahaya kazanmak için çıktıklarını ifade ederek bundan sonraki maçların da önemli olduğunu belirtti.

Kulüp Genel Sekreteri İsmail Eryoldaş ise güçlü bir Avrupa takımı karşısında maçı kazanmanın önemli olduğunu ve hedeflerine ulaşmak için ilk takımı geçmeyi başardıklarını ifade ederek oyuncuları kutladı. Karşılaştıkları ilk maçı alan Türk ekibi maçı izlemeye gelen Çek Cumhuriyeti vatandaşları tarafından da coşkuyla alkışlandı. Sporcular tamamen maçlara odaklandıklarını ve Türkiye'ye bir şampiyonluk kupası götürmek istediklerini ifade etti. - GAZİANTEP