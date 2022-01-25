Avrasya Orman Yangınlarıyla Mücadele Birliği kuruluyor

ORMAN Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye olarak Avrasya Orman Yangınlarıyla Mücadele Birliği'nin kurulması için çalışmaları başlattıklarını, mart ayında birliğin kuruluşunun ilan edileceğini açıkladı.

KARACABEY, BURSA (DHA) - ORMAN Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye olarak Avrasya Orman Yangınlarıyla Mücadele Birliği'nin kurulması için çalışmaları başlattıklarını, mart ayında birliğin kuruluşunun ilan edileceğini açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü ile Bosna Hersek Federasyonu Orman Dernekleri Konseyi arasında, 11 Mayıs 2010'da imzalanan 'İşbirliği Mutabakat Zaptı' ile 2 ülkenin ormancılık kurumları arasında tecrübe değişimi, teknik eğitimler ve destekler kapsamında yeni anlaşmalara imza atıldı. Bu noktada Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nde, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 30 orman bölge müdürlüğü ile Bosna Hersek Federasyonu ormancılık sektöründeki 13 kurum arasında 'Kardeşlik Anlaşması' imzalandı. İmza törenine Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Bosna Hersek Federasyonu Ormancılar Birliği Başkanı Refik Hodzic ve 2 ülkeden yöneticiler katıldı.