Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 711 bin 250'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 711 bin 250'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 40 bin 739'a yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 281 bin 863'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 711 bin 250'ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 281 bin 863'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 35 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 1 MİLYON 964 BİN 536Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 964 bin 536'ya ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 40 bin 739 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 1 milyon 328 bin 336 kişinin ise iyileştiği açıklandı.KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 95 BİN 942Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 95 bin 942'ye ulaşırken; toplamda 1,058 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 116 BİN 871Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 5 bin 452 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 116 bin 871 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 73 bin 889 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 115 BİN 980 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 115 bin 980 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 66 bin 270 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 123 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: DHA