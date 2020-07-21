Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 613 bin 352'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 613 bin 352'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 28 bin 99'a yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 1013 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 613 bin 352'ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 1013 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 266 bin 96'ya yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 40 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 639'a çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 208 bin 30 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 1 MİLYON 156 BİN 189Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 156 bin 189'a ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 28 bin 99 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 724 bin 702 kişinin ise iyileştiği açıklandı.SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 48 BİN 35Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 48 bin 35'e ulaşırken; toplamda 44 bin 371 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 27 olarak kalmaya devam etti.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 88 BİN 214Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 239 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 88 bin 214 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 46 bin 977 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 68 BİN 898 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 68 bin 898 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 23 bin 72 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1835 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: DHA