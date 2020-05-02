Aşeren hamile kadına Vali'den karpuz izni
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aşeren hamile kadına Vali'den karpuz izni

Aşeren hamile kadına Vali'den karpuz izni
02.05.2020 13:13 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:13

ANTALYA'da, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hamile olan bir kadın canı karpuz çekince, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan sosyal medya aracılığıyla yardım istedi.

ANTALYA'da, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hamile olan bir kadın canı karpuz çekince, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan sosyal medya aracılığıyla yardım istedi. Karpuz için aşeren kadının eşine Vali Münir Karaloğlu iki saatlik özel izin verdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Antalya'da, vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik il genelinde Vefa Destek grupları ve Antalya Valiliği Açık Kapı uygulamasıyla hizmetler veriliyor. Sokağa çıkma yasağı kapsamındaki vatandaşlardan bu süreçte ilginç talepler de geliyor.

Antalya'da hamile olan Cansu Akdemir Tümer isimli kadın, sosyal medyada Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu etiketleyerek bir yardım talebinde bulundu. "Ya Allah aşkına sokağa çıkma yasağı yapıyorsunuz, kendim başta olmak üzere diğer hamile kadınlar ne yapsın? Aşerilen şeylere ulaşamıyoruz bu durum gerçekten çok kötü! Hormonlarım zaten tavan valla ağlıcam artık" diye yazdı.Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla, Antalya Valiliği Açık Kapı Projesi kapsamındaki görevliler, hamile kadınla iletişime geçti. Karpuz aşerdiği öğrenilen kadının eşine iki saatlik özel izin verildi. Özel izinle Cansu Akdemir Tümer'in eşi, sokağa çıkma kısıtlaması dışında olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nden karpuz alarak evine geri döndü.Talebi karşılanan Cansu Akdemir Tümer, "Sayın valim başta olmak üzere size ve tüm çalışanlarınıza yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Şöyle bir zaman diliminde asla hakkınızı ödeyemem. Allah hepinizden razı olsun" diye teşekkür etti.

Vali Münir Karaloğlu ise, "Cansu Hanım'ı cevapsız bırakamazdık. Makul ve masum talebini değerlendirdik. Sokağa Çıkma Kısıtı kapsamında, eşine 2 saatlik izin vererek talebinin yerine getirilmesine imkan sağladık. Tüm kadınlarımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler Haberler
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek Haberler
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Haberler
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Haberler
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu Haberler
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu
15 kentimizde başlayacak tersine karantina uygulamasında rol model il Bartın olacak
15 kentimizde başlayacak tersine karantina uygulamasında rol model il Bartın olacak
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim
Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Havadan görüntülenen Atatürk Havalimanı salgın hastanesinde sona gelindi
Havadan görüntülenen Atatürk Havalimanı salgın hastanesinde sona gelindi
Bu icattan sonra gassallara gerek kalmayacak! Konya Belediyesi'nden cenaze yıkama makinesi
Bu icattan sonra gassallara gerek kalmayacak! Konya Belediyesi'nden cenaze yıkama makinesi
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor
Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor
Erken seçim iddialarına AK Parti'den yanıt: Gündemimiz korona, muhalefet istikrarı gölgelemek istiyor
Erken seçim iddialarına AK Parti'den yanıt: Gündemimiz korona, muhalefet istikrarı gölgelemek istiyor
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi
Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
ABD'de 'Evde Kal' çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sibel Can Ozan Güven Ajda Pekkan
Spor Jose Sosa Arda Turan Ersun Yanal Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Daha Fazla Kadın Mayıs Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: Aşeren hamile kadına Vali'den karpuz izni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 13:16:59. #1.15#
title